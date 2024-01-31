Звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замуж (видео)
Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко сообщила фанам радостную новость: она выходит замуж.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал артистки.
Виктории Булитко сделал предложение любимый
Так, знаменитость опубликовала кадры, на которых ее избранник, музыкант Кирилл Попович, признается актрисе в любви.
Это произошло 25 января, в 41-й день рождения Виктории.
Она ни о чем не догадывалась. Пара ужинала при свечах, а вокруг было все украшено цветами.
Виктория Булитко выходит замуж (фото: скриншот с видео)
И неожиданно, став на одно колено, Кирилл протянул Булитко кольцо. В свою очередь звезда "Дизель Шоу" начала от радости танцевать и ответила любимому взаимностью.
Отметим, что раньше актриса почти ничего о своей личной жизни не рассказывала.
Известно только, что в 2023 году они с Поповичем создали дуэт "METELyK" и даже записали общий романтический трек и клип.
Недавно экс-невеста Кличко поделилась редкими подробностями жизни их 9-летней дочери.
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