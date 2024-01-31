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Зірка "Дизель Шоу" вперше виходить заміж (відео)

Середа 31 січня 2024 09:20
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Зірка "Дизель Шоу" вперше виходить заміж (відео) Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Дизель Шоу", комедійна акторка Вікторія Булітко повідомила фанам радісну новину: вона виходить заміж.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артистки.

Вікторії Булітко освідчився коханий

Так, знаменитість опублікувала кадри, на яких її обранець, музикант Кирило Попович, освідчується акторці у коханні.

Це сталося 25 січня, у 41-й день народження Вікторії.

Вона ні про що не здогадувалася. Пара вечеряла при свічках, а навколо було все прикрашено квітами.

Зірка &quot;Дизель Шоу&quot; вперше виходить заміж (відео)

Зірка &quot;Дизель Шоу&quot; вперше виходить заміж (відео)

Вікторія Булітко виходить заміж (фото: скріншот з відео)

І неочікувано, ставши на одне коліну, Кирило простягнув Булітко каблучку. У свою ж чергу зірка "Дізель Шоу" почала від радості танцювати і відповіла коханому взаємністю.

Зазначимо, що раніше акторка майже нічого про своє особисте життя не розповідала.

Відомо лише те, що у 2023 році вони з Поповичем створили дует "METELyK" й навіть записали спільний романтичний трек і кліп.

Нещодавно екс-наречена Кличка поділилася рідкісними подробицями життя їхньої 9-річної доньки.

Також ми розповідали, що родина Мірошниченків почала процес усиновлення другої дитини.

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