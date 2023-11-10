Звезда "Кухні" Кузнецова заявила, что ее муж-россиянин хочет взять украинское гражданство
Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по роли в сериале "Кухня", рассказала, что ее муж-россиянин Максим намерен взять украинское гражданство.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова актрисы в интервью Алине Доротюк на YouTube.
Детали
Гражданский мужчина артистки, российский бизнесмен Максим Аплин активно поддерживает Украину и осуждает действия россиян. Вместе с женой он публично рассказывает о зверствах оккупантов на территории Украины.
По словам звезды, ее муж хочет стать украинцем по паспорту.
"Он позаботится об этом. Он будет, я думаю, менять, не думаю, а он планирует это сделать. Как раз у него сейчас идут документы по резиденции испанской. И я думаю, что в конце концов… Потому что, конечно, ему стыдно, он переживает и всем сердцем поддерживает Украину", - сказала Кузнецова.
Екатерина Кузнецова с мужем (фото: instagram.com/katykino)
Почему актрисы уехала из России
Екатерина Кузнецова долгие годы строила карьеру в РФ, однако после 24 февраля покинула страну-агрессора и осудила Путина.
Коллеги звезды считают, что на решение Екатерины повлиял ее отец - легендарный эксзащитник киевского "Динамо" Олег Кузнецов. Якобы тренер юношеской сборной Украины провел разговор с дочерью, после которой она приняла решение.
По ее словам, родители все имеют отношение к тому, что она покинула Москву. Однако не потому, что они попросили ее это сделать, а потому, что актриса очень хотела их увидеть и убедиться в их безопасности.
Ранее Кузнецова рассказывала о ссорах с мужем из РФ из-за войны в Украине.
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