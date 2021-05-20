У центрі Києва чоловік зірвав прапор України: його оголошено в розшук (відео)

Про це повідомляється на відео, опублікованому на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

У пабліку зазначається, що чоловіка розшукують і просять впізнати його особу.

"Вчора, приблизно о 18: 00, в Центральному парку культури і відпочинку м.Києва, який знаходиться в самому центрі Києва, зі стіни адміністративної будівлі парку якийсь нарко-типок зірвав державний символ - прапор України. Хто впізнає його?"- сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві чоловік зірвав прапор України

У коментарях українці зазначили, що знають цього "персонажа", мовляв, він неодноразово помічений з пивом на околицях столиці.