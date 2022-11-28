Зимние каникулы в школах, колледжах и университетах: график и сколько продлятся

Зимние каникулы в большинстве учебных заведений Украины начнутся про графику - в конце декабря. Однако длительность отдыха у учеников зимой будет разная - от двух недель до одного месяца. Соответственно, могут сместиться и даты окончания учебного года в 2023 году.

Когда начнутся зимние каникулы и сколько продлятся - читайте в материале Styler.

Зимние каникулы в школах

Министерство образования и науки Украины дало школам право самостоятельно определять даты каникул, но при этом должны учитываться общие параметры учебного года, ситуация с заболеваемостью, отоплением и безопасностью.

Каникулы в течении учебного года могут быть продолжительностью не более одного месяца, а летние - не менее 2 месяцев.

Большинство школ в Украине объединили осенние каникулы с зимними, и дети смогут отдохнуть почти месяц - с 26 декабря по 27 января.

В Киеве школьники будут отдыхать с 26 декабря (по факту - с 25 декабря) по 27 января. По такому же графику на отдых пойдут школы в Киевской области.

Во Львове часть школ отправит школьников на каникулы по обычному графику - на две недели, с 26 декабря по 8 января. А часть школ объединила осенние и зимние каникулы, и дети будут отдыхать почти месяц - с 26 декабря по 27 января. Некоторые школы будут отдыхать с 25 декабря по 22 января.

В Ивано-Франковске школы будут закрыты с 25 декабря по 1 февраля - детям объединили зимние и осенние каникулы.

В Ровно школьникам сделают каникулы немного короче - с 25 декабря по 22 января.

В Тернополе и области - частично школы уйдут на каникулы с 25 декабря до 8 января, частично с 25 декабря по 22 января.

В Черновцах окончательное решение еще не приняли, но пока руководство учебных заведений склоняется к тому, чтобы продлить зимние каникулы до 22 января 2023 года.

В Харькове и области каникулы начнутся одинаково - с 25 декабря. А вот длительность разная - в некоторых школах до 8 января, в некоторых - до 15 января, а в некоторых - до 22 января.

В Днепре каникулы у школьников пройдут по графику - с 26 декабря по 8 января.

Все учебные заведения, которые будут отдыхать зимой месяц, будут отапливаться по минимуму. В некоторых помещениях могут сделать пункты обогрева - на период зимних каникул.

Те школы, которые будут отдыхать зимой 4 недели, продлят учебный год до середины или конца июня в 2023 году.

Зимние каникулы у студентов

В лицеях и колледжах студенты смогут отдохнуть зимой дважды - с 25 декабря по 8 января, а потом еще 10 дней в феврале - с 10 по 19.

В университетах осенняя сессия заканчивается 30 декабря. Зимние каникулы начнутся с 2 января и продлятся до 29 января. В некоторых учебных заведениях с 1 января по 5 февраля.

Уже известно, что на Волыни университеты сделают каникулы зимой более длинные - сессию предлагают закончить к середине декабря и отправить студентов на отдых во второй половине декабря и до конца января, начала февраля. У разных курсов могут сместиться даты - первокурсники уйдут на отдых позже, а старшие курсы - ранее.

Все высшие учебные заведения также имеют право самостоятельно устанавливать графики зимних каникул.