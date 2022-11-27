В Киеве меняют график обучения в школах: как теперь будут учиться дети

После масштабных ракетных ударов РФ по Украине в стране присутствуют постоянные отключения света. Из-за этого школы в Киеве изменят график своей работы.

Как будут работать школы в Киеве

Новый график работы учебных заведений в столице будет действовать с 28 ноября (с понедельника).

Обучение в школах в офлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток времени, а именно с 09:00 до 16:00.

По словам Мондриевского, энергетическая система Украины перегружена в результате ракетных ударов России. Нововведение необходимо для уменьшения зависимости школ от аварийных и веерных отключений.

"Какой график обучения будет в следующем году, будем решать уже в январе. Те учащиеся, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и электронной почтой. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке - обязательно. Для учеников начальных классов - до уроков и после них - будут работать группы продленного дня", - сказал заместитель главы КГГА.

Такой график работы школ будет действовать до начала зимних каникул.

Сколько продлятся зимние каникулы?

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что зимние каникулы в школах столицы начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января.

Школы в это время будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления, а учителя могут использовать это время для оплачиваемого отпуска.

При этом если в Киеве будет чрезвычайная ситуация с отоплением, то часть учебных заведений будут функционировать как пункты обогрева.