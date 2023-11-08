Стало известно, будут ли устанавливать новогоднюю елку в Киеве

Новогоднюю елку в этом году планируют установить на Софиевской площади в Киеве на средства меценатов. Из бюджета города и государства на нее не пойдет ни копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания "Вечірній Киів".

Что известно о елке в Киеве

О том, что елку в Киеве будут устанавливать сообщил глава компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий. Именно эта организация традиционно занималась подготовкой Нового года в столице.

"Как и в прошлом, на локации не будет фудкортов, а елка, ее украшения, игрушки, а также генератор для освещения будут на средства меценатов. Из государственного и городского бюджета не потратят ни копейки", - заявил Добруцкий.

Отметим, что пока нет информации о тематике оформления праздничной локации. Ее концепцию должен презентовать мер города Виталий Кличко.

Добавим, что в прошлом году на Софийской площади елку подсветили 19 декабря в День святого Николая. Она была украшена голубями, а на верхушке красовался трезубец. Елку подсвечивали энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, которые питались от генератора.

В этом году, скорее всего, елку в Киеве подсветят 6 декабря - в День святого Николая по новому стилю.

Такой была новогодняя елка на Софиевской площади в декабре 2022 года (фото: Facebook.com/zagornyakroman)

Напомним, что в прошлом году велось много дискуссий в обществе о том, целесообразно ли устанавливать елку во время войны в Украине. Многие местные советы отказались выделять деньги на организацию праздничной локации и перенаправляли средства на нужды фронта.

В прошлом году в Украине даже создали петицию, которая требовала запретить проводить пышные празднования, пока не закончится война. Однако, большинство городов самостоятельно решало, устанавливать елку или нет.