Не забудьте о новой дате. Когда теперь День святого Николая и в чем суть праздника

День святого Николая традиционно открывает цикл зимних праздников, который в этом году для украинцев начнется раньше. В новом церковном календаре дату чествования памяти Чудотворца перенесли на начало декабря.

РБК-Украина рассказывает, когда отмечать День Николая 2023 и какое значение этого праздника.

Праздник по новому стилю

День святого Николая Чудотворца в 2023 году приходится на 6 декабря. Праздник перенесли с 19 декабря после перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь.

Эта система летоисчисления является более точной, чем юлианский стиль, которым использовалась церковь до 1 сентября 2023. Все "недвижимые" религиозные праздники сместились на 13 дней назад.

Дата праздника Николая по новому календарю – 6 декабря (скриншот Церковный календарь ПЦУ)

По новому календарю украинцы будут отмечать все праздники (кроме Пасхи) вместе с большинством европейских стран (римо-католиками).

Что будет со "старой" датой 19 декабря

Приняв решение о новом церковном календаре, Поместный Собор ПЦУ позволил "сохранить за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь", чтобы переход был постепенным и осознанным.

То есть запрета на празднование Дня святого Николая по "старому" стилю (19 декабря) нет.

В комментарии РБК-Украина священник ПЦУ Георгий Коваленко пояснил, что отдельные приходы могут по желанию продолжать отмечать праздник и проводить торжественные службы в храмах по юлианскому календарю, как было до церковной реформы, но таких приходов оказалось немного.

"Для тех, кто хотел остаться на старом стиле, церковь позволила такую возможность, и есть некоторое количество приходов, их оказалось очень немного, которые остаются на старом стиле. Это не стало поводом разделений между нами", – отметил священник.

По его словам, самое крупное церковное сообщество, которое продолжает использовать старый стиль, – Московский патриархат. Однако и в УПЦ МП также есть священники и верующие, которые хотят использовать новоюлианское летоисчисление.

Приходам и монастырям ПЦУ и УГКЦ был дан определенный период для перехода на новый календарь праздников. "Процесс продолжается, но для церкви важно, чтобы этот процесс не приводил к разделениям. Поэтому календарные вопросы будут решаться в любви, диалоге и так, чтобы главным для нас было прославление Христа и Божьей матери, празднование святых дней, а не спор о датах", – подчеркнул Георгий Коваленко.

Значение праздника

6 декабря верующие чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего во времена Римской империи. Сведений о священнике до наших времен дошло немного. По преданию, он родился в Ликии в состоятельной семье, исповедовавшей христианство. В то время это было редкостью и даже преследовалось.

Еще в юности Николай решил посвятить себя служению и принял сан епископа Миры Ликийской.

Фото: икона святого Николая (wikimedia.org)

Родители оставили Николаю большое наследство, которое он решил раздавать нуждающимся. О благотворительности священника есть много легенд.

Одна из самых известных – как Николай помог обедневшему мужчине обеспечить трех дочерей приданым. Якобы он тайком приносил золото в дом бедняка. Считается, что благодаря этой истории появилась традиция дарить детям анонимные подарки на праздник.

Николая назвали Чудотворцем, ведь он всегда приходил на помощь всем, кто оказался в беде – освобождал пленных, спасал от смертной казни, помогал утопленникам, исцелял от недугов.

Церковь чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры. "Без этой веры, которую привили ему с детства родители, которую он приумножал в юности, служителем и проповедником которой он стал, приняв священный сан – без этой веры не было бы в нем тех многочисленных добрых плодов, за которые так все чтят святого Николая", – отмечал в своей проповеди митрополит ПЦУ Епифаний.

Образ святого Николая в Украине и народные традиции

Украинцы издавна чтили Николая святителя. В летописях говорится, что еще в 882 году в Киеве действовала церковь св. Николая.

Своим покровителем Николая считали моряки-казаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, как талисман они брали иконы с изображением святого. Эта традиция существовала и во времена Первой мировой войны. Тогда на кораблях Черноморского флота, где преимущественно служили украинцы, над дверями кают висели иконки Чудотворца.

К тому же в честь святого и покровителя мореплавателей был назван украинский портовый город Николаев.

На Острожчине в западной части Украины на Николая начинался период сватовства. На Харьковщине на Николаевы праздники варили кутью и компот, чтобы в следующем году был хороший урожай. Также в Украине существовал обычай на праздник варить пшеничное пиво.

На Галичине Николай был олицетворением зимы. Его именем называли именно этот сезон: св. Николай – зима, св. Юрий – весна, св. Петр – лето, св. Дмитрий – осень.

При этом историки считают, что обычая дарить что-то детям на Николая в Украине поначалу не было. Это немецкая традиция, распространившаяся затем на западноукраинские земли, которые находились в составе Австро-Венгерской империи.

Как Николай стал символом рождественских праздников

В современном мире перед Днем Николая дети пишут письма святому с пожеланиями, а с утра на праздник находят подарки под подушкой. С этого дня во многих странах стартует пора зимних праздников, в течение которой Николай "появляется" еще раз – на Рождество.

Фото: Санта Клаус в США (Getty Images)

Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса в западной культуре. Этого персонажа придумал американский писатель Клемент Кларк Мур в XIX веке. Он же усадил его в сани, запряженные оленями. Сначала Санта получил чрезвычайную популярность в США, а затем и в Европе.

В советское время власти запрещали празднование Рождества, пытались стереть религиозный образ святителя и отделиться от западных традиций. Поэтому вместо святого Николая придумали Деда Мороза, который приносил детям подарки под елку на Новый год.

В Украине сложилась традиция в День святого Николая зажигать огни главной Рождественской елки на Софийской площади Киева. В течение многих лет праздничное действо происходило 19 декабря, однако в этом году, вероятно, елка засияет уже 6 декабря.