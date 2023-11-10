Не забудьте о новой дате. Когда теперь День святого Николая и в чем суть праздника
День святого Николая традиционно открывает цикл зимних праздников, который в этом году для украинцев начнется раньше. В новом церковном календаре дату чествования памяти Чудотворца перенесли на начало декабря.
РБК-Украина рассказывает, когда отмечать День Николая 2023 и какое значение этого праздника.
При подготовке материала использовались следующие источники: церковный календарь ПЦУ, текст постановления Поместного Собора на сайте ПЦУ, Украинская малая энциклопедия, Википедия, комментарий ректора Открытого православного университета Святой Софии Премудрости, священника ПЦУ Георгия Коваленко.
Праздник по новому стилю
День святого Николая Чудотворца в 2023 году приходится на 6 декабря. Праздник перенесли с 19 декабря после перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь.
Эта система летоисчисления является более точной, чем юлианский стиль, которым использовалась церковь до 1 сентября 2023. Все "недвижимые" религиозные праздники сместились на 13 дней назад.
Дата праздника Николая по новому календарю – 6 декабря (скриншот Церковный календарь ПЦУ)
По новому календарю украинцы будут отмечать все праздники (кроме Пасхи) вместе с большинством европейских стран (римо-католиками).
Что будет со "старой" датой 19 декабря
Приняв решение о новом церковном календаре, Поместный Собор ПЦУ позволил "сохранить за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь", чтобы переход был постепенным и осознанным.
То есть запрета на празднование Дня святого Николая по "старому" стилю (19 декабря) нет.
В комментарии РБК-Украина священник ПЦУ Георгий Коваленко пояснил, что отдельные приходы могут по желанию продолжать отмечать праздник и проводить торжественные службы в храмах по юлианскому календарю, как было до церковной реформы, но таких приходов оказалось немного.
"Для тех, кто хотел остаться на старом стиле, церковь позволила такую возможность, и есть некоторое количество приходов, их оказалось очень немного, которые остаются на старом стиле. Это не стало поводом разделений между нами", – отметил священник.
По его словам, самое крупное церковное сообщество, которое продолжает использовать старый стиль, – Московский патриархат. Однако и в УПЦ МП также есть священники и верующие, которые хотят использовать новоюлианское летоисчисление.
Приходам и монастырям ПЦУ и УГКЦ был дан определенный период для перехода на новый календарь праздников. "Процесс продолжается, но для церкви важно, чтобы этот процесс не приводил к разделениям. Поэтому календарные вопросы будут решаться в любви, диалоге и так, чтобы главным для нас было прославление Христа и Божьей матери, празднование святых дней, а не спор о датах", – подчеркнул Георгий Коваленко.
Значение праздника
6 декабря верующие чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего во времена Римской империи. Сведений о священнике до наших времен дошло немного. По преданию, он родился в Ликии в состоятельной семье, исповедовавшей христианство. В то время это было редкостью и даже преследовалось.
Еще в юности Николай решил посвятить себя служению и принял сан епископа Миры Ликийской.
Фото: икона святого Николая (wikimedia.org)
Родители оставили Николаю большое наследство, которое он решил раздавать нуждающимся. О благотворительности священника есть много легенд.
Одна из самых известных – как Николай помог обедневшему мужчине обеспечить трех дочерей приданым. Якобы он тайком приносил золото в дом бедняка. Считается, что благодаря этой истории появилась традиция дарить детям анонимные подарки на праздник.
Николая назвали Чудотворцем, ведь он всегда приходил на помощь всем, кто оказался в беде – освобождал пленных, спасал от смертной казни, помогал утопленникам, исцелял от недугов.
Церковь чтит Николая как образец глубокой, крепкой, деятельной и истинной веры. "Без этой веры, которую привили ему с детства родители, которую он приумножал в юности, служителем и проповедником которой он стал, приняв священный сан – без этой веры не было бы в нем тех многочисленных добрых плодов, за которые так все чтят святого Николая", – отмечал в своей проповеди митрополит ПЦУ Епифаний.
Образ святого Николая в Украине и народные традиции
Украинцы издавна чтили Николая святителя. В летописях говорится, что еще в 882 году в Киеве действовала церковь св. Николая.
Своим покровителем Николая считали моряки-казаки Запорожской Сечи. Идя в плавание на лодках-чайках, как талисман они брали иконы с изображением святого. Эта традиция существовала и во времена Первой мировой войны. Тогда на кораблях Черноморского флота, где преимущественно служили украинцы, над дверями кают висели иконки Чудотворца.
К тому же в честь святого и покровителя мореплавателей был назван украинский портовый город Николаев.
На Острожчине в западной части Украины на Николая начинался период сватовства. На Харьковщине на Николаевы праздники варили кутью и компот, чтобы в следующем году был хороший урожай. Также в Украине существовал обычай на праздник варить пшеничное пиво.
На Галичине Николай был олицетворением зимы. Его именем называли именно этот сезон: св. Николай – зима, св. Юрий – весна, св. Петр – лето, св. Дмитрий – осень.
При этом историки считают, что обычая дарить что-то детям на Николая в Украине поначалу не было. Это немецкая традиция, распространившаяся затем на западноукраинские земли, которые находились в составе Австро-Венгерской империи.
Как Николай стал символом рождественских праздников
В современном мире перед Днем Николая дети пишут письма святому с пожеланиями, а с утра на праздник находят подарки под подушкой. С этого дня во многих странах стартует пора зимних праздников, в течение которой Николай "появляется" еще раз – на Рождество.
Фото: Санта Клаус в США (Getty Images)
Николай святитель стал прообразом рождественского Санта-Клауса в западной культуре. Этого персонажа придумал американский писатель Клемент Кларк Мур в XIX веке. Он же усадил его в сани, запряженные оленями. Сначала Санта получил чрезвычайную популярность в США, а затем и в Европе.
В советское время власти запрещали празднование Рождества, пытались стереть религиозный образ святителя и отделиться от западных традиций. Поэтому вместо святого Николая придумали Деда Мороза, который приносил детям подарки под елку на Новый год.
В Украине сложилась традиция в День святого Николая зажигать огни главной Рождественской елки на Софийской площади Киева. В течение многих лет праздничное действо происходило 19 декабря, однако в этом году, вероятно, елка засияет уже 6 декабря.
Ранее стало известно, что в 2023 году елку планируют установить на Софийской площади за средства меценатов. Из-за войны массовых мероприятий не будут устраивать, также не будет фудкортов.
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