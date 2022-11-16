Школы Украины оборудуют камерами, металлодетекторами и ограждениями: что известно

Школы в Украине, а также детские сады и другие учебные заведения в ближайшем будущем оборудуют системами видеонаблюдения, металлодетекторами и специальными ограждениями. Все это - ради безопасности детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета на форуме "Новые измерения безопасности: вызовы и решения".

Как учебные заведения сделают более безопасными

По словам Шкарлета, МОН на днях инициировало создание Концепции безопасного учебного заведения.

Над ее разработкой сейчас работает межведомственная группа, которая анализирует нынешнюю ситуацию, изучает международный опыт для адаптации его к украинским реалиям, разрабатывает механизмы внедрения.

Конечной целью настоящей Концепции является создание безопасных условий в учебных заведениях для обеспечения эффективного очного образовательного процесса.

Предполагается, что учебные заведения уже в ближайшее время начнут оборудовать:

комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования

системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения

стационарными металлодетекторами

необходимыми ограждениями.

Комплекс тревожной сигнализации (фото: mon.gov.ua)

Укрытия будут во всех школах

Кроме того, отметил министр, в госбюджете на 2023 год на строительство укрытий в школах предусмотрено 1,5 млрд грн. И они должны быть готовы во всех учебных заведениях к началу нового учебного года.

"Вооруженная агрессия РФ еще более акцентировала внимание на вопросе безопасности. Но, несмотря на постоянные атаки оккупантов, мы продолжаем образовательный процесс, совместными усилиями преодолеваем все вызовы, которые встают перед нами", - сказал Шкарлет.

"Педагоги, которые с первых часов войны демонстрировали единство, несгибаемость и устойчивость, видят основным своим назначением выполнения простой формулы: "Учебное заведение - территория безопасности", - подчеркнул глава МОН.

Как защищены школы Киева

Заметим, что, к примеру, школы столицы сегодня за счет городского бюджета охраняют представители "Муниципальной охраны".

Такое решение еще в сентябре было принято городскими властями, чтобы усилить безопасность в учебных заведениях Киева.

Первым районом, где в школах заработала "Муниципальная охрана", стал Святошинский.