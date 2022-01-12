Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеального зимового салату з недорогих українських овочів
Рецепт зимового салату від Джеймі Олівера - унікальне поєднання таких простих овочів, як капуста, морква, цибуля з оригінальним соусом на основі молока.
Про це пише Telegram-канал SHUBA FOOD.
Інгредієнти:
- Червоноголова капуста - 1/2 шт.
- Капуста білокачанна - 1/2 шт.
- Морква - 2 шт.
- Цибуля зелена - 30 г
- Молоко - 300 г
- Консервовані анчоуси - 4 шт.
- Часник - 6 зубчиків
- Білий винний оцет - 2 ст. л.
- Оливкова олія - 6 ст. л.
- Діжонська гірчиця - 1 ч. л.
- Гарбузове насіння - 30 г
- М'ята, гілочки - 4 шт.
Фото: Так буде виглядати наш салат (t.me/shubafood)
Покрокове приготування салату
- Помийте і подрібніть довгими смужками капусту. Помийте, очистіть і дрібно наріжте моркву або натріть на салатній тертці. Помийте і подрібніть зелену цибулю.
- Перекладіть всі овочі у велику миску.
- Очистіть і подрібніть часник. Налийте в глибокий кухлик молоко, додайте до нього анчоуси з часником і доведіть суміш до кипіння. Проваріть часник з анчоусами на невеликому вогні 10 хвилин.
- Перелийте суміш в глибоку чашу або в іншу каструлю. Додайте оцет, гірчицю, масло, сіль і перець. Добре перемішайте. Спробуйте соус і додайте той інгредієнт, якого, на вашу думку, недостатньо.
- Полийте соусом овочі і перемішайте салат руками.
- Помийте і добре обсушіть паперовими рушниками листя м'яти.
- Візьміть сковороду і розігрійте на ній гарбузове насіння без додавання олії. Розсипте тепле насіння по салату.
- Порвіть листи м'яти і розкладіть зверху.
Хто такий Джеймі Олівер
46-річний Джеймі - найвідоміший британський шеф-кухар, який своїми рецептами і оригінальним підходом до готування здобув світову популярність.
Він не тільки кухар, але також ресторатор, телеведучий, популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування, автор відомих книг з кулінарії. Джеймі володіє ресторанами по всьому світу, а його сімейний стан оцінюється в 150 млн фунтів стерлінгів.
Джеймі Олівер вже більше двадцяти років одружений на моделі Джульєт "Джулс" Нортон, з якою виховує п'ятьох дітей.
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