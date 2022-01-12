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Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеального зимового салату з недорогих українських овочів

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Середа 12 січня 2022 10:20
Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеального зимового салату з недорогих українських овочів Колаж РБК-Україна: Джеймі Олівер дав рецепт зимового салату
Автор: Світлана Мащенко

Рецепт зимового салату від Джеймі Олівера - унікальне поєднання таких простих овочів, як капуста, морква, цибуля з оригінальним соусом на основі молока.

Про це пише Telegram-канал SHUBA FOOD.

Інгредієнти:

  • Червоноголова капуста - 1/2 шт.
  • Капуста білокачанна - 1/2 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Цибуля зелена - 30 г
  • Молоко - 300 г
  • Консервовані анчоуси - 4 шт.
  • Часник - 6 зубчиків
  • Білий винний оцет - 2 ст. л.
  • Оливкова олія - 6 ст. л.
  • Діжонська гірчиця - 1 ч. л.
  • Гарбузове насіння - 30 г
  • М'ята, гілочки - 4 шт.

Легендарний кухар Джеймі Олівер розкрив секрет ідеального зимового салату з недорогих українських овочів

Фото: Так буде виглядати наш салат (t.me/shubafood)

Покрокове приготування салату

  1. Помийте і подрібніть довгими смужками капусту. Помийте, очистіть і дрібно наріжте моркву або натріть на салатній тертці. Помийте і подрібніть зелену цибулю.
  2. Перекладіть всі овочі у велику миску.
  3. Очистіть і подрібніть часник. Налийте в глибокий кухлик молоко, додайте до нього анчоуси з часником і доведіть суміш до кипіння. Проваріть часник з анчоусами на невеликому вогні 10 хвилин.
  4. Перелийте суміш в глибоку чашу або в іншу каструлю. Додайте оцет, гірчицю, масло, сіль і перець. Добре перемішайте. Спробуйте соус і додайте той інгредієнт, якого, на вашу думку, недостатньо.
  5. Полийте соусом овочі і перемішайте салат руками.
  6. Помийте і добре обсушіть паперовими рушниками листя м'яти.
  7. Візьміть сковороду і розігрійте на ній гарбузове насіння без додавання олії. Розсипте тепле насіння по салату.
  8. Порвіть листи м'яти і розкладіть зверху.

Хто такий Джеймі Олівер

46-річний Джеймі - найвідоміший британський шеф-кухар, який своїми рецептами і оригінальним підходом до готування здобув світову популярність.

Він не тільки кухар, але також ресторатор, телеведучий, популяризатор домашньої кулінарії та здорового харчування, автор відомих книг з кулінарії. Джеймі володіє ресторанами по всьому світу, а його сімейний стан оцінюється в 150 млн фунтів стерлінгів.

Джеймі Олівер вже більше двадцяти років одружений на моделі Джульєт "Джулс" Нортон, з якою виховує п'ятьох дітей.

Раніше Джеймі розповів, як приготувати ідеальну смажену картоплю.

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