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Соковиті, хрусткі і пухирчасті: рецепт найкращого тіста для чебуреків

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Неділя 16 січня 2022 10:08
Соковиті, хрусткі і пухирчасті: рецепт найкращого тіста для чебуреків Скріншот відео: як приготувати смачні чебуреки вдома
Автор: Світлана Мащенко

Смачні, соковиті чебуреки вдома з хрустким, пухирчастим тестом... Якщо ви думаєте, що з таким завданням нереально впоратися своїми руками біля кухонної плити, ми зі Styler покажемо вам, що це не так.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Блогер запевняє, що тісто, приготоване за цим рецептом, виходить дуже тонко розкачати, при цьому воно добре утримує соковиту начинку, не рветься, а при обсмажуванні апетитно пузириться.

Інгредієнти для тіста:

  • Борошно - 250 г
  • Вода (окріп) - 120 г
  • Рослинна олія рафінована - 2 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.

Склад начинки:

  • Свинина - 150 г
  • Яловичина - 150 г
  • Цибуля - 1 шт. (80 г)
  • Вода - 50-60 мл (в залежності від вихідної жирності і соковитості фаршу)
  • Сіль - за смаком
  • Чорний перець - за смаком

Соковиті, хрусткі і пухирчасті: рецепт найкращого тіста для чебуреків

Скріншот: Такими вийдуть наші чебуреки

Покрокове приготування

В окріп додайте сіль і рослинну олію. Влийте суміш в борошно і замісіть ложкою тісто. Коли тісто трохи охолоне, вимішайте його руками 5-6 хвилин.

Тісто покладіть в харчову плівку або пакет і залиште відпочивати на 30 хвилин.

Змішаний фарш смачніше, ніж фарш з одного виду м'яса, тому краще використовувати свинину і яловичину. М'ясо пропустіть через м'ясорубку. Цибулю можна теж пропустити через м'ясорубку або дуже дрібно нарубати ножем.

Тісто розділіть на 8 частин. Розкачайте дуже тонкий корж діаметром 24 см. На одну половину покладіть столову ложку з гіркою фаршу, розподіліть, не доходячи до країв на 1,5 см. Накрийте другою частиною коржа, випустіть повітря. Дуже ретельно з'єднайте краю. Ножем для піци або за допомогою тарілки рівно обріжте краю.

Смажте у великій кількості рослинної олії на помірному вогні до рум'яної скоринки з кожного боку. Готові чебуреки викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир.

Такі чебуреки подаються до столу гарячими.

Раніше блогер показала, як приготувати шоколадний пиріг за лічені хвилини, для якого навіть тісто не потрібно замішувати.

Також ми публікували рецепт справжнього кримськотатарського солодкого пирога фулту. Це дешево і неймовірно смачно.

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