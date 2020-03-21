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Зимові морози, снігопади та ожеледь: синоптики розповіли, які постраждають області

STYLERЖиття    21.03.2020 - 19:57
Зимові морози, снігопади та ожеледь: синоптики розповіли, які постраждають області
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні з 22 березня буде морозною навіть у денний час

Погода в Україні 22 березня буде морозною, дощовою та сніговою в більшості областей. Синоптики попереджають про сильні опади, а також про шквали вітру. Температура опуститься до аномально низьких показників навіть вдень. Погодні умови погіршаться через вторгнення арктичного повітря.

Як повідомляється, в Україні 22 березня очікується низька температура повітря. На території всієї країни стовпчики термометрів впадуть в середньому до -1... +4 градусів. Найхолодніше буде у західних і північних областях країни, де термометри покажуть -1... +1 градус. Виняток становитиме Закарпатська область, де очікується потепління до +6 градусів. На кілька градусів тепліше буде в центральних областях – від +0 до +4 градусів. У Києві 22 березня рівень тепла складе 0... +2 градуси. Найтепліше буде на сході та півдні країни, де термометри будуть досягати позначки +4... +11 градусів.

В нічний час тільки в західних областях вдарять морози. Там термометри покажуть до -3 градуси. В інших регіонах рівень тепла в нічний час буде триматися на рівні +2... +6 градусів.

В Україні у всіх областях 22 березня очікуються опади у вигляді дощу, дощу зі снігом і снігопадів. Опади очікуються як в денний так і в нічний час доби. Також будуть шквали вітру до 20 м/с.

Зимові морози, снігопади та ожеледь: синоптики розповіли, які постраждають області

Погода в Україні 22 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Синоптики також попередили про появу ожеледиці.

"22-23 березня похолодання буде супроводжуватися поривами вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки, жовтий) і опадами: - у західних, північних, центральних та Харківській областях у вигляді дощу і мокрого снігу. Очікується місцями утворення снігового покриву висотою 1-3 см, на дорогах ожеледиця, у південних, Луганській і Донецькій областях опади переважно у вигляді дощу", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше синоптики дали шокуючий прогноз на кінець березня.

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