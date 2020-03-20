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В Україні очікується суттєве похолодання: сніг і до -6

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 13:13
В Україні очікується суттєве похолодання: сніг і до -6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікуються опади у вигляді дощу і невеликого снігу

Погода в Україні на вихідних, 21-22 березня, погіршиться, очікуються суттєві похолодання, а також невеликий сніг. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, температура повітря вночі опуститися до -1-6 градусів, вдень до -2+3. Також в Україні очікуються опади у вигляді дощу і невеликого снігу. У південних і східних регіонах протягом доби +1+6 градусів тепла.

"21-22 березня характер погоди в Україні суттєво зміниться. Вже у суботу розпочнеться стрімке зниження температури, що пов'язано з вторгненням арктичних повітряних мас з півночі і до того ж фронтальні системи принесуть опади у вигляді дощу, які в неділю (у західних та північних областях в суботу ввечері) перейдуть в невеликий сніг", - повідомили синоптики.

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, в Україні очікується тепла погода. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікується дощ, але температура повітря залишиться високою.

Також РБК-Україна повідомляло, що до кінця тижня в Україні сильно зіпсується погода. Синоптики прогнозують дощі зі снігом, різкий спад температури і морози.

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