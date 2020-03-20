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Дощ, мокрий сніг та похолодання: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     20.03.2020 - 18:27
Дощ, мокрий сніг та похолодання: прогноз на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода погіршиться в усіх областях

Погода в Україні на вихідних суттєво погіршиться, очікують дощі з мокрим снігом та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 21 березня

За даними синоптиків, у суботу малохмарна та суха погода збережеться лише в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На решті території країни прогнозують значні опади у вигляді дощі та мокрого снігу.

У західних, північних та більшості центральних областей похолодає, температура коливатиметься від +4 до +8 градусів вдень та від +2 до +5 вночі. У східних, південних, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях термометри вдень покажуть від +9 до +14 градусів, вночі від 0 до +6.

На сході вночі похолодає до -1...-3 градусів.

Дощ, мокрий сніг та похолодання: прогноз на вихідні

Прогноз на 22 березня

У неділю погода погіршиться в усіх областях країни. Температура повітря суттєво знизиться на заході та півночі, там термометри вдень покажуть до -1 градуса морозу, вночі прогнозують від -1 до -3. Також до мінусових позначок нічна температура опуститься в Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.

У східних та південних областях в неділю очікуються значні дощі. Вдень температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів, вночі термометри покажуть від +4 до +6.

Дощ, мокрий сніг та похолодання: прогноз на вихідні

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували невеликі опади у західних областях та температуру повітря до +16 градусів. Загалом сьогодні в Україні очікувалася сприятлива малохмарна погода.

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