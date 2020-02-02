Зима знову повернеться: синоптики змінили прогноз погоди на початок лютого

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні налякає в лютому морозами і снігопадами

Погода в Україні у лютому готує чимало сюрпризів і попри теплий січень і грудень, зима ще може розвернутися у всій красі в останній місяць. Синоптики прогнозують суттєве похолодання в Україні після 5 лютого. Також у багатьох областях країни пройдуть сильні снігопади.

У середу, 5 лютого, в Україні різко знизиться температура повітря. Вночі на сході та в центральних областях очікується від 0 до -2 градусів, на півночі та в західних областях від -2 до -4 градусів. На півдні від +1 до +5 градусів. Денна температура повітря буде коливатися від -1 до +3 градусів, у південних областях від +3 до +5. Сильними снігопадами накриє всю східну і південну частину країни. На півночі буде сухо, а в західних областях пройде мокрий сніг, місцями сніг з дощем.

Карта погоди на 5 лютого

У четвер, 6 лютого, опади пройдуть лише на півдні та сході країни – мокрий сніг і сильні снігопади. На решті території країни буде сухо, але мороз стане набагато сильніше.

На заході України вночі температура опуститься до -4 -7 градусів, у північних областях до -8 градусів, на півдні -3 -1 градуси, на сході до -5 градусів. У Києві до -5 -7 градусів.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від -3 до 0 градусів.

Карта погоди на 6 лютого

Тим часом, в неділю, 2 лютого, в Україні буде тепло, але дощитиме. Дощі пройдуть по всій території України, в західних областях можливі зливи.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +3 градусів, на сході та півночі країні, у центрі та південних областях від +3 до +5 градусів. На заході +3 +6 градусів.

Денна температура повітря складе на сході країни +6 +9 градусів, у західних областях, у центральних і на півночі від +7 до +10 градусів, на півдні потеплішає до +11 +15 градусів.

У Києві 2 лютого очікується дощ протягом дня і ночі. Температура повітря коливатиметься від +3 +5 градусів вночі, +7 +9 градусів, у денні.

Карта погоди на 2 лютого