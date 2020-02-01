Укргідрометцентр спрогнозував погоду на лютий

Фото: зима в Києві (РБК-Україна)

Протягом останнього місяця зими очікуються сильний вітер та хуртовини

У січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується 0-3 градусів морозу, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті - 0-3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 22-70 мм, в горах Криму до 108 мм, що у західних областях в межах середніх багаторічних значень, на решті території - менше середніх багаторічних значень.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у лютому середня місячна температура повітря складає 0-5 градусів морозу, в Карпатах, на сході та північному сході 6-7 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

За даними синоптиків, у лютому абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39 градусів морозу, на півдні країни та Закарпатті 23-34 градусів морозу; абсолютний максимум - 12-20 градусів тепла, у південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях місцями 21-24 градусів, на високогір′ї Карпат 8-10 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів у лютому становить 26-46 мм, в гірських районах та на Закарпатті 47-125 мм. Найбільша висота снігового покриву звичайно спостерігається у другій та третій декадах місяця і становить в середньому 5-50 см, на півдні країни сніговий покрив нестійкий.

"У лютому ймовірні сильний вітер, хуртовини, у східних областях та Приазов′ї - ожеледь", - нагадали в Укргідрометцентрі.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, до Києва ще не прийшла метеорологічна зима.

Нагадаємо, для України 2019 рік з понад 30 температурними рекордами став найтеплішим за всю історію спостережень.