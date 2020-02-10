ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зима в Україні зникне: синоптик зробила важливе попередження

STYLERЖиття    10.02.2020 - 15:03
Зима в Україні зникне: синоптик зробила важливе попередження
Зима в Україні зникне, як сезон (Колаж РБК-Україна)

В Україні прогнозують аномальні зимові температури

Погода в Україні взимку буде, як на півдні Франції, тобто теплою і без морозів. Незабаром українцям доведеться звикати до такого клімату. В нашій країні скоро взагалі зникне такий сезон, як зима, у нас будуть європейські температури. Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю Agravery.com. За її словами, така аномально-тепла температура в зимові місяці спостерігається у нас вже третій рік.

"Я аналізувала дані, за період з 1991 по 2000 роки така зима була один раз, в період з 2001 по 2010 – два рази, а з 2011 по 2020 це вже третя тепла зима. Таким чином, простежується чіткий тренд на збільшення кількості теплих зим. Тому, у подальшому, нас очікує більш європейська погода, яка притаманна півдню Франції", – повідомила Адаменко.

Синоптик зазначила, що 2019 рік став найтеплішим в історії України. Середня річна температура перевищила нормсу на 2,7 градуса. Цікаво, що Адаменко потішила своїм прогнозом щодо врожаю.

"Що стосується озимих, то в такій погоді я нічого особливо негативного не бачу. Повноцінного відновлення вегетації не було практично ніде. Рівень зимових температур все ж недостатньо високий для розвитку рослин. Єдине, що рослини озимих при такій погоді витрачають більше цукрів, ніж при традиційній перезимівлі", - зазначила Адаменко.

Синоптик не виключає, що зима в Україні може прийти в березні, адже велика кількість опадів у березні трапляється у нас в країні раз у три роки. Це варіант імовірний, але не на 100%

На Україну насувається небезпечна погода: які області постраждають Штормовий вітер, мокрий сніг та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди
Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся