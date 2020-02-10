Зима в Україні зникне: синоптик зробила важливе попередження

Зима в Україні зникне, як сезон (Колаж РБК-Україна)

В Україні прогнозують аномальні зимові температури

Погода в Україні взимку буде, як на півдні Франції, тобто теплою і без морозів. Незабаром українцям доведеться звикати до такого клімату. В нашій країні скоро взагалі зникне такий сезон, як зима, у нас будуть європейські температури. Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко в інтерв'ю Agravery.com. За її словами, така аномально-тепла температура в зимові місяці спостерігається у нас вже третій рік.

"Я аналізувала дані, за період з 1991 по 2000 роки така зима була один раз, в період з 2001 по 2010 – два рази, а з 2011 по 2020 це вже третя тепла зима. Таким чином, простежується чіткий тренд на збільшення кількості теплих зим. Тому, у подальшому, нас очікує більш європейська погода, яка притаманна півдню Франції", – повідомила Адаменко.

Синоптик зазначила, що 2019 рік став найтеплішим в історії України. Середня річна температура перевищила нормсу на 2,7 градуса. Цікаво, що Адаменко потішила своїм прогнозом щодо врожаю.

"Що стосується озимих, то в такій погоді я нічого особливо негативного не бачу. Повноцінного відновлення вегетації не було практично ніде. Рівень зимових температур все ж недостатньо високий для розвитку рослин. Єдине, що рослини озимих при такій погоді витрачають більше цукрів, ніж при традиційній перезимівлі", - зазначила Адаменко.

Синоптик не виключає, що зима в Україні може прийти в березні, адже велика кількість опадів у березні трапляється у нас в країні раз у три роки. Це варіант імовірний, але не на 100%