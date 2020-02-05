Життя з чистого аркуша: ці знаки Зодіаку чекають круті зміни навесні

Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астролог Павло Глоба склав гороскоп для головних везунчиків весни 2020

Гороскоп 2020 обіцяє деяким знакам Зодіаку грандіозні життєві зміни в різних сферах. Відомий астролог Павло Глоба вважає, що трьом представникам зодіакального кола вдасться зробити справжній прорив вже на початку весни 2020 року. Життя яких знаків почнеться з чистого аркуша цієї весни - у матеріалі Styler.

Тельці

Початок весни виявиться дуже вдалим для Тельців. Представники знаку зможуть відпочити після напруженої зими - їх чекає багато приємного часу у дружній компанії, де Тельці зможуть проявити свою чарівність і комунікабельність. У будь-яких починаннях Тельцям вдасться досить істотно просунутися вперед. Інтуїція Тельців загостриться, а реакція стане ще швидшою, завдяки чому представники цього зодіакального сузір'я будуть миттєво схоплювати суть подій.

Лев

Леви цієї весни покажуть справжню завзятість та цілеспрямованість. Завдяки киплячій енергії, представники знаку зможуть досягти значних висот вже в березні 2020 року. Для них виявиться сущою дрібницею піти на будь-які вчинки заради досягнення кінцевої мети. Левам вдасться вийти на новий рівень життя, що особливо позначилося на їх особистісних стосунках. Саме на любовну сферу більшість Левів буде покладати найбільші надії, впевнений Павло Глоба.

Риби

У березні 2020 з Рибами будуть відбуватися досить незвичайні й несподівані події. Наприклад, у представників цього знака Зодіаку пробудиться така енергія, що вони з легкістю виконають всі справи, до яких тривалий час боялися навіть підступитися. Чим більше у Риб буде планів у цей період, тим краще, інакше вони зовсім занудьгують. Також астролог радить Рибам приєднатися до когось, взяти участь у чиїхось задумках, щоб просто набратися досвіду.