Без опадів та до +15: прогноз погоди на тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях потепліє до +15 градусів

Погода в Україні наступного тижня буде теплою та сухою, очікується зростання температури повітря до +15 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 16 грудня

Завтра опади відступлять з території України, а температура продовжить зростати. У всіх областях очікується малохмарна погода. Температура повітря вдень в середньому коливатиметься від +4 до +8 градусів, на півдні термометри покажуть від +8 до +11, а у західних областях до +10...+13 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до +3 градусів.

Прогноз на 17 грудня

У вівторок синоптична ситуація залишиться незмінною, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень буде такою ж як і в понеділок. Вночі заморозків очікувати не варто, температура коливатиметься від 0 до +4 градусів.

Прогноз на 18 грудня

У середу температура повітря продовжить зростати у західних областях, там прогнозують потепління до +11...+15 градусів. На решті території вдень від +5 до +9 градусів, у південних областях до +10. Вночі в середньому від 0 до +4, на півдні подекуди до +7.

Прогноз на 19 грудня

У четвер в Україні трохи похолодає, на заході температура повітря опуститься до +7...+10 градусів. У решті областей вдень термометри покажуть від +5 до +7 градусів, подекуди температура зросте до +9. Вночі у Вінницькій області можливі заморозки до -1, на решті території від 0 до +4.

Нагадаємо, сьогодні, за прогнозом синоптиків, більшість території України накриють сильні дощі, лише у західних областях без опадів. Температура повітря сьогодні коливатиметься від +3 до +8 градусів, у південних областях до +12.