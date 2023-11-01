Согреет в холодные дни. Рецепт непревзойденного горячего шоколада от знаменитого Джейми Оливера

Горячий шоколад - это несомненно лучший напиток, который согреет вас в холода и придаст настроение. Его с легкостью можно приготовить и дома на скорую руку.

Как приготовить горячий шоколад по рецепту Джейми Оливера

Рецепт Джейми рассчитан на восемь человек, но количество может быть изменено в зависимости от состава семьи.

"Этот горячий шоколад намного вкуснее, чем в магазине, он взорвет ваши вкусовые рецепторы", - сказал звездный шеф.

Ингредиенты

700 граммов молока

Две столовые ложки Хорликса - необязательно (шоколадный напиток)

Две столовые ложки кукурузной муки

Три столовые ложки сахарной пудры

Четыре столовые ложки качественного какао-порошка

Одна щепотка молотой корицы

100 г качественного темного шоколада (70%)

Пошаговый рецепт приготовления

Перелейте молоко в большую кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите ее почти до кипения. В то же время добавьте все ингредиенты шоколадной смеси в большую банку. Натрите шоколад на терке. Закройте банку крышкой и встряхните ее, чтобы перемешать.

Выложите шоколадную смесь в горячее молоко. Хорошо взбейте венчиком и оставьте настояться на несколько минут. Разлейте шоколад по чашкам и наслаждайтесь, пока он не остыл. Если хотите, добавьте немного маршмеллоу.