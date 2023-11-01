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Зігріє у холодні дні. Рецепт неперевершеного гарячого шоколаду від знаменитого Джеймі Олівера

Середа 01 листопада 2023 18:02
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Зігріє у холодні дні. Рецепт неперевершеного гарячого шоколаду від знаменитого Джеймі Олівера Фото: Як приготувати вдома гарячий шоколад (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гарячий шоколад - це безперечно найкращий напій, який зігріє вас у холоди і додасть настрій. Його з легкістю можна приготувати й вдома нашвидкуруч.

Рецептом гарячого шоколаду ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express.

Як приготувати гарячий шоколад за рецептом Джеймі Олівера

Рецепт Джеймі розрахований на вісім осіб, але кількість може бути змінена залежно від складу сім'ї.

"Цей гарячий шоколад набагато смачніший, ніж у магазині, він підірве ваші смакові рецептори", - сказав зірковий шеф.

складові

  • 700 грамів молока
  • Дві столові ложки Хорліксу - необов'язково (шоколадний напій)
  • Дві столові ложки кукурудзяного борошна
  • Три столові ложки цукрової пудри
  • Чотири столові ложки якісного какао-порошку
  • Одна щіпка меленої кориці
  • 100 г якісного темного шоколаду (70%)

Покроковий рецепт приготування

Перелийте молоко у велику каструлю та поставте на середній вогонь. Доведіть її до кипіння. Додайте всі інгредієнти шоколадної суміші у велику банку. Натріть шоколад на тертці. Закрийте банку кришкою і струсіть її, щоб перемішати.

Викладіть шоколадну суміш у гаряче молоко. Добре збийте вінчиком і залиште настоятися кілька хвилин. Розлийте шоколад по чашках і насолоджуйтесь, поки він не охолонув. Якщо хочете, додайте трохи маршмеллоу.

Раніше ми розповідали, як приготувати цей вишневий пиріг з МакДональдз.

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