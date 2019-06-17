Жахлива ДТП в Ужгороді: суд виніс рішення по мажорці

ДТП в Ужгороді влаштувала мажорка на Porsche (фото: zk.npu.gov.ua)

Суд обрав запобіжний захід для правопорушниці

В Ужгороді відбулася мотороша ДТП, внаслідок якої водій авто Ford Focus був госпіталізований в лікарню. Після цього винуватця доставили в ізолятор тимчасового утримання. Суд вже обрав запобіжний захід для порушниці. Про це інформує ТСН.

Уточнюється, що потерпілий опинився в лікарні, його стан тяжкий і, за словами дружини, він перебуває в комі та підключений до апарату штучного дихання.

А от що стосовно винуватиці: суд взяв її під варту, а під час судового засідання дівчина визнала свою провину і попросила її пробачити.

Згідно з постановою суду, дівчина буде перебувати під вартою 60 діб - до 13 серпня - без можливості внесення застави.

"Судом враховано тяжкість злочину, у якому підозрюється особа, факт керування автомобілем без відповідного на те права, а також особливий суспільний резонанс", - підкреслив суддя.

Крім того, зазначається, що під час засідання стало відомо, що Костраба тричі провалила іспит на отримання водійських прав.

На даний момент розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому), продовжується. Призначено низку експертиз.

ДТП в Ужгороді (Відео: facebook.com/pershij

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