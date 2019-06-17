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Їхала на весілля: жахлива ДТП у Києві забрала життя молодої дівчини

STYLERЖиття    17.06.2019 - 15:59
Їхала на весілля: жахлива ДТП у Києві забрала життя молодої дівчини
ДТП в Києві (фото: РБК-Україна)

24-річна дівчина померла на місці пригоди

16 червня в Києві на Столичному шосе страшне ДТП забрала життя молодої дівчини, яка їхала в якості гостя на весілля знайомих. Про інцидент повідомляє Інформатор.

Аварія сталася за участю автомобілів Daewoo Lanos, Volkswagen Passat, Honda Accord і Hyundai ix35 близько 14:30. За попередніми даними, машини рухалися в напрямку виїзду з Києва.

В певний момент чоловік за кермом Volkswagen не зміг впоратися з керуванням і врізався в таксі Lanos ззаду. Від удару Daewoo відкинуло на кілька метрів і розвернуло на дорозі, а Passat влетів у парковку готельно-ресторанного комплексу KNZS, де зачепив автомобілі Honda Accord і Hyundai ix35.

 

ДТП в Києві (фото: facebook.com/kiev.informator.ua)

В результаті аварії загинула 25-річна пасажирка таксі, яку з понівеченого автомобіля рятувальникам довелося вирізати Держнс. Близько 10 хвилин після аварії постраждала прощупувався пульс, проте до лікарні дістатися живий їй так і не вдалося.

Водіїв Daewoo Lanos і Volkswagen Passat з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню. Деталі і винуватця аварії встановить слідство.

ДТП в Києві (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що у страшному ДТП загинула легендарна українська тренер.

А також про те, що під Сумами у ДТП загинув чиновник облради.

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