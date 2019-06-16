У страшній ДТП загинула легендарна українська тренерка

Любов Рассихіна загинула в ДТП – біографія гімнастки і подробиці аварії (ілюстративне фото: pixabay.com)

Любов Рассихіна була дружиною легендарного українського футболіста Бориса Рассихіна

Любов Рассихіна, суддя міжнародної категорії, загинула в ДТП біля Привокзального ринку на вул. Городоцької у Львові. Автомобіль скоїв наїзд на жінку, коли та йшла на поїзд. Трагічна подія сталася ввечері 15 червня. Про це повідомляє місцеве видавництво "Форпост".

Родичі загиблої повідомили, що Любов Рассихіна повинна була сісти на поїзд, щоб приїхати до своєї дочки в Угорщину. Після ДТП смерть жінки настала моментально. Їй було 77 років, однак не втрачала свою активність і спортивний характер.

Любов Рассихіна - дружина легенди львівських "Карпат" Бориса Рассихіна, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву "Олімп-Л", раніше СКА-8, МС СРСР, суддя міжнародної категорії.

Крижанівський Добриня Опанасович, колишній президент федерації гімнастики Львівщини, разом з усім спортивним співтовариством висловлює глибоке співчуття родині.

Любов Рассихіна (ліворуч) загинула в ДТП – біографія гімнастки і подробиці аварії (фото: fortpost.lviv.ua)

Нагадаємо, що раніше син легендарного російського спортсмена зарізав свою матір. Трагедія сталася в будинку спортсмена в селищі Нова Романівка (Всеволозькому районі Ленінградської області). Син хокеїста розправився з матір'ю, 45-річною Іриною, в присутності свого брата, 15-річного Арсенія.

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