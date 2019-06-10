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Під Сумами у ДТП загинув чиновник облради: подробиці (фото)

STYLERПодії    10.06.2019 - 16:46
Під Сумами у ДТП загинув чиновник облради: подробиці (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Аварія забрала два життя, третій пасажир був госпіталізований

У ДТП загинув чиновник Сумської обласної ради Олексій Сябренко - аварія сталася неподалік Тростянця 9 червня близько 16:00 і також забрала життя водія службового авто Hyundai Elantra. Про це повідомив Михайло Дубровський з Національної академії держуправління при президентові України на своїй Facebook-сторінці.

Прес-секретарка Сумської прокуратури Наталія Науменко розповіла, що заступник начальника управління майном Сумської облради (1977 року народження) знаходився в машині на передньому сидінні. Крім нього і водія (1978 року народження) у салоні також був третій пасажир (1985 року народження) - його госпіталізували з травмами до Тростянецької ЦРЛ.

Під Сумами у ДТП загинув чиновник облради: подробиці (фото)

Олексій Сябренко (фото з мережі)

У Головному управлінні Нацполіції в Сумській області розповіли, що авто рухалося у напрямку Тростянця і водій не впорався з керуванням - машина з'їхала у кювет і перекинулася на автодорозі Н-12 "Суми - Полтава" на 47 км.

Під Сумами у ДТП загинув чиновник облради: подробиці (фото)

Фото з Facebook-сторінки Наталії Науменко

За фактом події почато слідство за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Під Сумами у ДТП загинув чиновник облради: подробиці (фото)

Фото з Facebook-сторінки Наталії Науменко

Як повідомлялося раніше, 8 червня в Одесі потрапила в ДТП дочка Анатолія Гриценка Анна. Дівчинка перебувала в автобусі зі своїми однокласниками - київські школярі їхали на екскурсію - і у транспорт врізався легковий автомобіль Mersedes.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації Юрія Ткаченка, який у нетверезому стані наїхав на патрульну поліцейську.

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