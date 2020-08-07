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Жах просто: в Кирилівці виявили ціле кладовище медуз (відео)

Кирилівка, П'ятниця 07 серпня 2020 09:39
Жах просто: в Кирилівці виявили ціле кладовище медуз (відео)
У Кирилівці виявили кладовище мертвих медуз (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В курортній зоні мертві медузи перебувають у воді, на суші і стоїть страшний сморід

У курортній Кирилівці величезне нашестя медуз. Відпочивальники постійно скаржаться, що медузи жалять у воді, залишають болючі рани, їх викидає на берег, де вони гинуть, починають гнити та від цього з'являється страшний сморід.

Блогер Андрій Новіков розповів, що туристи виявили місце, де знаходиться ціле кладовище медуз. Популярне місце відпочинку відпочивальників перетворилося в моторошне місце зі смородом і величезною кількістю сміття. Відео Новіков розмістив на своєму YouTube-каналі.

Практично всі, хто їде відпочивати в Кирилівку на своєму автомобілі, обов'язково заїжджають на Федотову косу, щоб помилуватися красивим місцем, скупатися у чистій і прозорій воді, а також відпочити від скупчення туристів. Однак у цьому році Федотову косу уподобали медузи. Практично весь берег усіяний загиблими медузами.

"Тут весь берег усіяний ними. Вони, здається, на кожному міліметрі води. Якщо в самій Кирилівці якісь служби ще прибирають медуз з берега, то на Степці (Федотова коса) ніхто цим не займається і їх дуже багато. Запах напівзогнилих медуз теж стоїть дуже неприємний. Ця ділянка в морі встелена слизом гнилих медуз", - розповів Новіков і порівняв Федотову косу з кладовищем гнилявих медуз.

У курортній Кирилівці виявили ціле кладовище мертвих медуз

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристи розкритикували відпочинок в Кирилівці та розповіли, чому більше туди не поїдуть.

А також розповідали про те, що на українських курортах страшне нашестя медуз.

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