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Жуть просто: в Кирилловке обнаружили целое кладбище медуз (видео)

Кирилловка, Пятница 07 августа 2020 09:39
Жуть просто: в Кирилловке обнаружили целое кладбище медуз (видео)
В Кирилловке обнаружили кладбище мертвых медуз (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В курортной зоне мертвые медузы находятся в воде, на суше и стоит жуткая вонь

В курортной Кирилловке огромное нашествие медуз. Отдыхающие постоянно жалуются, что медузы жалят в воде, оставляют болезненные раны, их выбрасывает на берег, где они погибают, начинают гнить и от этого появляется жуткая вонь.

Блогер Андрей Новиков рассказал, что туристы обнаружили место, где находится целое кладбище медуз. Популярное место отдыха отдыхающих превратилось в жуткое место с вонью и огромным количеством мусора. Видео Новиков разместил на своем YouTube-канале.

Практически все, кто едет отдыхать в Кирилловку на своем автомобиле, обязательно заезжают на Федотову косу, чтобы полюбоваться красивым местом, покупаться в чистой и прозрачной воде, а также отдохнуть от скопления туристов. Однако в этом году Федотову косу облюбовали медузы. Практически весь берег усеян погибшими медузами.

"Здесь весь берег ими усеян. Они, кажется, на каждом миллиметре воды. Если в самой Кирилловке какие-то службы еще убирают медуз с берега, то на Степке (Федотова коса) никто этим не занимается и их очень много. Запах гниющих медуз тоже стоит очень неприятный. Этот участок в море устелен слизью гнилых медуз", - рассказал Новиков и сравнил Федотову косу с кладбищем гниющих медуз.

В курортной Кирилловке обнаружили целое кладбище мертвых медуз

Напомним, ранее мы писали о том, что туристы раскритиковали отдых в Кирилловке и рассказали, почему больше туда не поедут.

А также рассказывали о том, что на украинских курортах жуткое нашествие медуз.

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