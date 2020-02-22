У разі незаконного проникнення в зону обсервації, порушник буде поміщений на карантин, - МВС

Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

За словами Антона Геращенка, в даний час у Нових Санжарах не проходять мітинги і акції протесту

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що якщо хтось незаконним чином потрапить в зону обсервації, яка знаходиться в Нових Санжарах в Полтавській області, то залишиться там на 14-денний карантин. Про це він повідомив під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За його словами, в даний час у Нових Санжарах не проходять мітинги і акції протесту.

"В даний час у Нових Санжарах все спокійно, немає ніяких мітингів і акцій протесту. Співробітники Нацполіції і Нацгвардії взяли в кільце санаторій і повністю контролюють режим. Якщо хтось незаконним чином потрапить в зону обсервації, то залишиться там на 14 днів", - зазначив Геращенко.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що сторона звинувачення наполягатиме на арешті учасника зіткнень у Нових Санжарах.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів у Нових Санжарах. Зараз правоохоронці готують підозри для правопорушників.

Як відомо, 20 лютого, в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.