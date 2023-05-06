Жуков остров утопает в мусоре. Смотрите, во что в Киеве превратили природный заказник (фото)
В Киеве Жуков остров засыпали кучами мусора - ландшафтный заказник местного значения превратился в свалку бутылок и других бытовых отходов.
Об этом сообщил сотрудник НПП "Голосіївський" Александр Соколенко в Facebook.
Как остров стал свалкой
Жуков остров - это объект природно-заповедного фонда, ландшафтный заказник местного значения. Однако сейчас эта территория завалена бытовыми отходами, пластиковыми жестянками, автомобильными шинами и другим мусором.
"Мы сегодня не смогли найти здесь ни одного водоема, поверхность которого не была бы завалена пластиковым хламом. В этой грязи роются утки и даже лебеди. Кучи автомобилей, охотники, рыбаки, пьяные компании. Квадроциклы, мотоциклы, каждый развлекается как умеет. Везде разбиты автомобилями дороги, изрубленные и ворованные деревья, следы многочисленных очагов и опять же - свалки, свалки, свалки", - пишет Александр.
Остров превратили в свалку (фото: Facebook/Александр Соколенко)
При этом он отмечает, что в природно-заповедный и лесной фонд везде открыты заезды, поэтому сюда беспрепятственно может заехать любой.
Соколенко призвал КГГА, Киевзеленстрой и Департамент городского благоустройства навести порядок на территории заказника.
Также он подчеркнул, что Государственной экологической инспекции Столичного округа следует выяснить, на кого оформлено охранное обязательство на этот объект и начислить на ответственных лиц взыскание за вред, причиненный окружающей среде.
Остров превратили в свалку (фото: Facebook/Александр Соколенко)
Что известно об этом острове
Жуков остров расположен между Корчевым и островом Водников. В 1999 году он был объявлен ландшафтным заказником. Благодаря довольно большой площади заказника здесь обитают много видов животных, в частности орлан-белохвост, цапли, горностай, барсук, ондатры, выдры. И еще десятки других видов птиц и млекопитающих, охраняемых международными конвенциями.
Поскольку недалеко от острова расположена Конча-Заспа, то заказник стал "лакомым кусочком" для застройщиков. В 2007 году Киевсовет сократил площадь этого природно-заповедного фона в девять раз. Эти участки распределили между застройщиками. Сейчас ведутся суды по возвращению отдельных участков.
Остров превратили в свалку (фото: Facebook/Александр Соколенко)
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