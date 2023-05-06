Жуків острів потопає у смітті. Дивіться, на що в Києві перетворили природний заказник (фото)

У Києві Жуків острів засипали купами сміття - ландшафтний заказник місцевого значення перетворився на звалище пляшок та інших побутових відходів.

Як острів став смітником

Жуків острів - це об'єкт природно-заповідного фонду, ландшафтний заказник місцевого значення. Втім зараз ця територія завалена побутовими відходами, пластиковими бляшанками, автомобільними шинами та іншим сміттям.

"Ми сьогодні не змогли знайти тут жодної водойми, поверхня якої не рясніла би пластиковим непотребом. У цьому бруді порпаються качки та навіть лебеді. Купи автомобілів, мисливці, рибалки, п'яні компанії. Квадроцикли, мотоцикли, кожен розважається як вміє. Скрізь розбиті автомобілями дороги, порубані та крадені дерева, сліди численних вогнищ і знову таки - смітники, смітники, смітники", - пише Олександр.

Острів перетворили на смітник (фото: Facebook/Олександр Соколенко)

При цьому він зазначає, що до природно-заповідного та лісового фонду скрізь відкриті заїзди, тож сюди безперешкодно може заїхати будь-хто.

Соколенко закликав КМДА, Київзеленбуд та Департамент міського благоустрою навести лад на території заказника.

Також він наголосив, що Державній екологічній інспекції Столичного округу варто з'ясувати, на кого оформлено охоронне зобов'язання на цей об'єкт та нарахувати на відповідальних осіб стягнення за шкоду, завдану довкіллю.

Острів перетворили на смітник (фото: Facebook/Олександр Соколенко)

Що відомо про цей острів

Жуків острів розташований між Корчуватим і островом Водників. 1999 року його оголосили ландшафтним заказником. Завдяки доволі великій площі заказника тут мешкають багато видів тварин, зокрема орлан-білохвіст, чаплі, горностай, борсук, ондатри, видри. І ще десятки інших видів птахів і ссавців, які охороняються міжнародними конвенціями.

Оскільки недалеко від острова розташована Конча-Заспа, то заказник став "ласим шматочком" для забудовників. У 2007 році Київрада скоротила площу цього природно-заповідного фонду в дев’ять разів. Ці ділянки розподілили між забудовниками. Зараз тривають суди щодо повернення окремих ділянок.

Острів перетворили на смітник (фото: Facebook/Олександр Соколенко)