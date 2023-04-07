Смотрите, как выглядит одно из самых грязных мест Киева: крысы, гнилые фрукты и вонь

В Киеве есть места, на которые без слез и не взглянуть. И расположены они не так далеко от центра столицы - у метро "Шулявская".

Крысы, гнилые фрукты и вонь

"Ничего необычного, просто обычный столичный пассажирско-пересадочный узел возле метро Шулявская, где вы можете наблюдать за крысами, "наслаждаться" ароматами фруктов и овощей, запустить рыбу в "пруд", покормить в этом же "ставке" уток и лебедей. Обычный день украинской столицы..." - подписаны кадры.

И это еще не все

По словам автора сообщения Павла Постоенко, здесь на каждом шагу разные препятствия так и пытаются вас здесь задержать дольше.

"Арматура, которая торчит на месте, где должна начинаться пешеходная дорожка путепровода. Штендеры, которые перекрывают тротуар. Автомобили, ну куда же без них", - пишет блогер.

С другой стороны Шулявского путепровода, за остановкой общественного транспорта на Гетьмана, тоже такая себе картинка - горы грязи, бутылок, пакетов.

Вот так выглядят сегодня улицы возле метро "Шулявская" (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)