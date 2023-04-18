Что запрещено выбрасывать в мусорное ведро: точный список

Многие люди задумываются о сохранении экологии, занимаются сортировкой мусора и стараются меньше делать необдуманных и лишних покупок. Однако, есть и такие люди, которые выбрасывают в помойку все что угодно.

Что категорически не рекомендуется выбрасывать в мусорное ведро - читайте на Styler ниже .

Батарейки

В батарейках много вредных химикатов, которые могут попасть в грунтовые воды и привести к серьезным проблемам с окружающей средой и здоровьем.

Их лучше отнести в ближайший пункт приема.

Лампочки

Галогеновые лампы и лампы накаливания можно переделать, и они считаются нетоксичными. Поэтому их можно выбрасывать в мусорное ведро. Главное заранее положить их в картонную коробку или бумажный пакет, чтобы они никого не порезали.

Лекарство

Ревизию лекарств полезно проводить каждые полгода и выбрасывать все с просроченной датой годности или пустые упаковки.

Однако, если выбрасывать лекарства прямо в свалку, то это грозит загрязнением почвы и грунтовых вод. Лучше всего найти ближайший пункт переработки лекарств.

Волосы и шерсть

В шерсти и человеческих волосах содержится азот, поэтому из них можно сделать удобрение для растений. Собирать их можно в компостную кучу. А если планируется стрижка длинных волос, то стоит заранее узнать, где их продать.

Бытовая химия

Бытовая химия содержит опасные химические соединения. Потому их нельзя выбрасывать в общий бак и даже смывать остатки в канализацию.

Жир

В мусорное ведро или раковину нельзя выливать остатки жира. Перетопленный жир можно собрать в отдельную баночку и хранить в холодильнике. Его можно использовать в качестве альтернативы маслу.