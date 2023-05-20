Желтый или оранжевый: от чего зависит цвет яичных желтков и какие более полезные

Польза яиц очевидна, ведь в них содержатся все полезные вещества, необходимые организму для нормальной жизнедеятельности. Однако мало кто знает, почему в некоторых яйцах цвет желтка оранжевый, а в других - желтый.
Об этом рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Instagram.
По словам эксперта, цвет желтка формирует не один фактор, но одним из главных является каротиноиды. Именно такие природные пигменты придают желто-оранжевую окраску желткам.
К двум основным пигментам эксперт отнесла лютеин и зеаксантин. Они накапливаются в светочувствительном слое сетчатки (в макуле) и защищают глаз от агрессивного света.
Если есть достаточно лютеина и зеаксантина ежедневно, можно предотвратить или замедлить развитие возрастной макулярной деградации.
Эксперт отметила, что это зависит от содержания и типа каротиноидов. А это в свою очередь зависит от рациона кур.
"Если куры домашние, они свободно бегают едят, например, траву, в которой много каротиноидов. Также в кукурузе и других растениях", - рассказала Мазурик.
К тому же следует учитывать сезонность, ведь в разное время куры едят по-разному. В частности, если это фермерские куры, то их рацион каротиноиды могут добавлять дополнительно.
Не стоит беспокоиться о разных цветах яичного желтка, поскольку на изменение цвета желтка влияет, прежде всего, то, как часто, сколько и что куры едят.
Также цвет желтка меняется в зависимости от сезона. Летом до начала осени куры, как правило, едят меньше из-за высокой температуры. А зимой едят больше, чтобы согреться.
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