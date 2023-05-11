Эксперты рассказали, что будет с ценами на яйца: ждать ли снижения
В последнее время украинцы могли наблюдать просто рекордные цены на яйца. В среднем они колебались в пределах 50 гривен за десяток, однако иногда достигали даже больше. Однако сейчас ситуация со стоимостью стала стабилизироваться.
Ждать ли существенного подешевления - читайте ниже в материале Styler.
Что будет с ценами на яйца летом
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказывает, что после Пасхи цены на яйца снизились на 9-12% и теперь варьируются в пределах 60-70 гривен за десяток.
По его словам, на цену влияет увеличение продолжительности светового дня. Поэтому, таким образом, к середине лета стоимость может упасть еще на 15%.
Какие еще факторы влияют на цены на яйца:
- теплая погода
- наращивание поголовья
- стабильность цен на корма
- увеличение предложения яиц от частных хозяйств
По мнению эксперта по птицеводству Олега Катеринича, летом за одно яйцо придется платить где-то 2,5-3 гривны. Он считает, что для летнего времени снижение на 30-50% является традиционным.
Сколько сейчас стоят яйца
В популярных торговых сетях цены за десяток яиц такие:
Скриншоты: Styler
Раньше мы рассказывали, чем можно заменить яйца в любом блюде.
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