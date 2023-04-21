Чем можно заменить яйца в любых блюдах: доступные альтернативы
Чем заменить яйца в выпечке (freepik)
Увеличение стоимости яиц на рынках и в супермаркетах мотивирует находить заменители этого продукта в кулинарии. К тому же иногда хочется что-нибудь приготовить, а в холодильнике нет яиц. К счастью, такой продукт можно легко заменить.
Об этом сообщила гастроэнтеролог Юлия Гудима в Instagram.
Чем можно заменить
Врач назвала простые и главное доступные для каждого продукты, которыми можно заменить яйца. Среди них:
- Лен - еще называют "веганским яйцом". Понадобится 1 ст.л перемолотого льна и 2 ст.л воды. Все нужно смешать и оставить в холодильнике до набухания;
- Чиа - 1 ст.л чиа нужно смешать с 3 ст.л горячей воды. Все оставить на 30 минут;
- Банановое или яблочное пюре - 1/4 стакана пюре заменит 1 яйцо в блинах;
- Картофельный или кукурузный крахмал - 1 ст.л нужно смешать с 2 ст.л воды. Это подойдет для соусов и блинов;
- Нутовоя мука. Смесь 3 ст.л нутовой муки следует смешать с 3 ст.л воды. Это заменит 1 яйцо в любом тесте;
- Овсяные хлопья - 2 ст.л смешать с 2 ст.л воды и дать набухнуть;
- Тофу - из такого продукта прекрасно готовится веганский омлет. Просто тушите любые овощи, добавляете сверху натертый творог и продолжаете тушить 3-4 минуты.
Что можно добавить в фарш вместо яиц
Яйца в фарше нужны, чтобы масса не распадалась при жарке, а хорошо держала форму. Прекрасными альтернативами станут следующие продукты:
- пшеничная мука;
- картофельное пюре;
- сырой картофель, натертый на терке;
- белый хлеб, размоченный в воде или молоке;
- кукурузный или картофельный крахмал;
- овсяные хлопья;
- круглый разваренный рис.
Раньше мы сообщали, сколько яиц в неделю можно есть без ущерба для здоровья.
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