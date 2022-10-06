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Ни одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмой

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Львов, Четверг 06 октября 2022 16:41
Ни одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмой Медики Львова спасли жизнь 54-летней женщине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Специалисты больницы Святого Луки Первого медицинского объединения Львова спасли жизнь 56-летней пациентки, которую госпитализировали с огромной аневризмой головного мозга размером в полтора сантиметра.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

Медики рассказали, что пациенткой оказалась Татьяна, жительница Турковщины.

По словам 56-летней женщины, все началось с головной боли, которая впоследствии опрокинулась на лицо, шею и поднялось давление.

Ни одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмой

56-летняя Татьяна, которой врачи спасли жизнь (facebook.com/1tmolviv)

Тогда женщина поняла, что таблетки бездействуют, поэтому вызвала скорую и ее сразу же госпитализировали в Самбор. Уже оттуда она попала к специалистам в Львов.

По их словам, после диагностики женщине сообщили, что у нее большая аневризма мозговой артерии. И уже на следующий день специалисты отделения реперфузионной терапии и радиологии выполнили эмболизацию - закрытие аневризмы с помощью мозговых спиралей.

Ни одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмой

Медики Львова спасли жизнь 56-летней женщине (facebook.com/1tmolviv)

Отмечается, что операция прошла без разрезов - только одним проколом длиной до 5 мм.

По словам медиков, Татьяна вовремя вызвала скорую помощь. Ведь любое колебание давления могло вызвать разрыв аневризмы. И тогда - либо тяжелая инвалидность, либо даже летальность.

Сообщается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ни одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмойНи одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмой

Медики Львова спасли жизнь 56-летней женщине (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что украинские медики спасли жизнь мужчины с "зеркальными" органами.

Также врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, скрываясь от оккупантов.

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