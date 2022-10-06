Ни одного разреза: украинские медики спасли жизнь женщине с огромной аневризмой

Специалисты больницы Святого Луки Первого медицинского объединения Львова спасли жизнь 56-летней пациентки, которую госпитализировали с огромной аневризмой головного мозга размером в полтора сантиметра.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook .

Медики рассказали, что пациенткой оказалась Татьяна, жительница Турковщины.

По словам 56-летней женщины, все началось с головной боли, которая впоследствии опрокинулась на лицо, шею и поднялось давление.

56-летняя Татьяна, которой врачи спасли жизнь (facebook.com/1tmolviv)

Тогда женщина поняла, что таблетки бездействуют, поэтому вызвала скорую и ее сразу же госпитализировали в Самбор. Уже оттуда она попала к специалистам в Львов.

По их словам, после диагностики женщине сообщили, что у нее большая аневризма мозговой артерии. И уже на следующий день специалисты отделения реперфузионной терапии и радиологии выполнили эмболизацию - закрытие аневризмы с помощью мозговых спиралей.

Медики Львова спасли жизнь 56-летней женщине (facebook.com/1tmolviv)

Отмечается, что операция прошла без разрезов - только одним проколом длиной до 5 мм.

По словам медиков, Татьяна вовремя вызвала скорую помощь. Ведь любое колебание давления могло вызвать разрыв аневризмы. И тогда - либо тяжелая инвалидность, либо даже летальность.

Сообщается, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Медики Львова спасли жизнь 56-летней женщине (facebook.com/1tmolviv)