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Українські медики врятували життя чоловіка з "дзеркальними" органами: медичний феномен!

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Львів, Середа 29 вересня 2021 10:47
Українські медики врятували життя чоловіка з "дзеркальними" органами: медичний феномен! Медики врятували життя 74-річного пацієнта (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Львові медикам вдалося врятувати унікального пацієнта з "дзеркальними" органами.

Про це повідомляється в сюжеті "ТСН.Ранок".

У чоловіка діагностостували розрив аневризма черевної аорти. У таких випадках смерть приходить дуже часто, тому лікарі спрацювали блискавично та у них вийшло врятувати життя літньому чоловікові.

Завдання хірургів ускладнилося

Але перед операцією, після комп'ютерної томографії, лікарі дізналися, що внутрішні органи і судини у чоловіка розташовані дзеркально - зокрема, серце у нього було з правого боку.

Що таке дзеркальні органи

За словами лікарів, дзеркальне розташування внутрішніх органів зустрічається рідко, один випадок на 10 тисяч. А ось розрив аневризми у людей з такою патологією ну дуже рідко.

В Японії такий випадок стався понад 10 років тому, він описаний у світовій літературі.

"Такий випадок взагалі в історії української хірургії та медицини ми бачимо вперше, коли є аневризма аорти розірвана з транспозицією органів. Цей випадок у світі визначений, як другий після японців, які у 2008 році таке оперували у 80-річного чоловіка. Думаю, ми будемо це публікувати, і Світова література про це дізнається", - розповів судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Андрій Кіхтяк.

Також хірург повідомив про труднощі, які виникли перед лікарями.

"Труднощі виникають, коли ти відкриваєш живіт і розумієш, що все не на своєму місці, і все тобі треба будувати в голові інший макет цієї операції", - додав судинний хірург Львівської обласної клінічної лікарні Віктор Палій.

Як ми раніше писали, в Києві зробили пересадку серця 12-річній дівчинці.

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