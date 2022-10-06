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Ні одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмою

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Львів, Четвер 06 жовтня 2022 16:41
Ні одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмою Медики Львова врятували життя 54-річній жінці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фахівці лікарні Святого Луки Першого медичного об’єднання Львова врятували життя 56-річної пацієнтки, яку госпіталізували з величезною аневризмою головного мозку розміром півтора сантиметра.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

Медики розповіли, що пацієнткою виявилася Тетяна, жительки Турківщини.

За словами 56-річної жінки, все почалося з головного болю, який згодом перекинувся на обличчя, шию та піднявся тиск.

Ні одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмою

56-річна Тетяна, якій лікарі врятували житя (facebook.com/1tmolviv)

Тоді жінка зрозуміла, що таблетки не діють, тому викликала швидку і її одразу ж госпіталізували до Самбора. Вже звідти вона потрапила до фахівців у Львів.

За їхніми словами, після діагностики жінці повідомили, що у неї велика аневризма мозкової артерії. І вже наступного дня фахівці відділення реперфузійної терапії та радіології виконали емболізацію - закриття аневризми за допомогою мозкових спіралей.

Ні одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмою

Медики Львова врятували життя 56-річній жінці (facebook.com/1tmolviv)

Зазначається, що операція відбулася без розрізів - тільки одним проколом завдовжки до 5 мм.

За словами медиків, Тетяна вчасно викликала швидку допомогу. Адже будь-яке коливання тиску могло викликати розрив аневризми. І тоді - або важка інвалідність, або навіть летальність.

Повідомляється, що зараз пацієнтка почувається добре і вже готується до виписки.

Ні одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмоюНі одного розрізу: українські медики врятували життя жінці з величезною аневризмою

Медики Львова врятували життя 56-річній жінці (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що українські медики врятували життя чоловіка з "дзеркальними" органами.

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