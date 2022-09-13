Лікарі дали друге життя 10-річному Кирилу, який постраждав, ховаючись від окупантів

10-річний Кирило з Бахмута отримав постраждав, коли переховувався від обстрілів російських окупантів. Але команда лікарів дала хлопцеві шанс на нове життя.

Про це йдеться в повідомленні Першого медичного об'єднання Львова.

"Війна понівечила тіло дитини, лишивши на ньому рубці та забираючи змогу повноцінно рухатися. Проте наші лікарі спільно з американськими колегами змогли це виправити", - говориться в повідомленні.

Хоча Кирилові лише десять, війна вже двічі руйнувала його дім: спочатку у Горлівці, тепер у Бахмуті.

Фото: Лікарі врятували Кирила (facebook.com/1tmolviv)

Переховуючись від обстрілів у підвалі хлопець разом з братом зачепили і вилили на себе каструлю з окропом, отримавши сильні опіки.

"Дитячому тілу, яке росте, рубці заважають рухатися. Хлопчику важко згинати коліна, виникають проблеми при ходьбі. Єдиний вихід - пластична операція, під час якої хірурги відновлюють рухомість кінцівок", - пишуть лікарі.

Операцію наші лікарі виконували разом з щелепно-лицевим хірургом Стівом Ортеном та пластичним хірургом Крейгом Хобаром зі США.

Фото: Стів Ортен, Крейг Хобар (city-adm.lviv.ua)