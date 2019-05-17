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У Чехії засудили військового, який воював за "ДНР"

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 13:48
У Чехії засудили військового, який воював за "ДНР"
Фото: суд над Еріком Эшту (lidovky.cz)

Громадянина Чехії засудили за звинуваченням у тероризмі

Військового збройних сил Чехії 17 травня засудили за звинуваченням у тероризмі за участь у бойових діях на боці "Донецької народної республіки" на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Чехії євген Перебийніс на своїй сторінки в Facebook.

Суд засудив громадянина Чехії Еріка Эшту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки. Також суд скасував його військове звання, що означає фактичне завершення кар'єри в чеській армії.

Эшту три тижні займався охороною окопів і виконував побічні роботи у бойовиків, зокрема, охороняв зброю, а також брав участь в обстрілі.

Сам Эшту заявив, що в Україну він їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам'ять.

Нагадаємо, раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичної організації в Україні і засудив його до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.

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