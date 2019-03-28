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У Латвії бойовика "ЛНР" засудили до 5 років ув'язнення

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 23:15
У Латвії бойовика "ЛНР" засудили до 5 років ув'язнення
Фото: проросійські бойовики (mykolaivka-rada.gov.ua)

Скрипник Артем був задіяний у військових операціях в Луганську навесні 2015 року

Ризький окружний суд (Латвія) засудив жителя Даугавпілса Артема Скрипника, що проживає в країні в статусі негромадянина, до п'яти років позбавлення волі за участь у військових дії на боці бойовиків "ЛНР" на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство LETA.

Крім того, стосовно Скрипника протягом двох років після відбуття терміну діятиме режим випробувального нагляду.

Зазначається, що своїм рішення Ризький суд скасував виправдувальний вирок, винесений 4 серпня 2017 року судом Відземського передмістя Риги.

За інформацією слідства, Скрипник був задіяний у військових операціях в Луганську навесні 2015 року і навчав сепаратистів поводженню з вогнепальною зброєю, "активно беручи участь у збройному конфлікті, спрямованому проти територіальної цілісності України".

У Генеральній прокуратурі Латвії заявили, що дії засудженого суперечили міжнародному праву та статуту ООН.

Нагадаємо, 26 березня член правління Латвійського каналу LTV Іварс Прієде повідомив депутатам Сейму, що телебачення звільнило працівника, який забезпечив телеміст між студією LTV і російським каналом Russia Today.

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