Життя українців повністю зміниться: головні нововведення грудня

В Україні з 1 грудня набудуть чинності безліч нововведень. Останній місяць 2019 року буде одним з найбільш насичених в плані реалізації законопроектів. З першого дня зими підвищується прожитковий мінімум українців, проводиться перерахунок пенсій, вводяться електронні водійські права і входять в обіг нові монети. Про те, чого чекати українцям в останній місяць 2019 року – пише "Сьогодні".

Прожитковий мінімум

Українське законодавство передбачає збільшення прожиткового мінімуму з 1 грудня. Названі суми прожиткових мінімумів для різних груп:

для працездатних осіб з 2007 до 2102 грн;

для осіб, які втратили працездатність з 1564 до 1638 грн.

для дітей віком до 6 років з 1699 до 1 779 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років з 2118 до 2 218 грн.

Це призведе і до перерахунку пенсій. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 1638 гривень. Відповідно, перерахують розмір виплат і для інших пенсіонерів, яких в Україні понад 11 млн. наступного разу уряд планує переглядати пенсії у квітні наступного року. Разом з тим збільшаться та інші соціальні виплати, наприклад, мінімальний розмір аліментів для дітей віком до шести років зросте – з 849,5 до 889,5 грн, а для дітей від шести до 18 років – 1059 до 1109 грн.

Електронні водійські права

У міністерстві трансформації нещодавно заявили, що користуватися електронними водійськими правами можна буде вже в грудні. Відзначається, що додаток для запуску тестується і в перших числах грудня все буде готове до релізу. Але новинку представлять трохи пізніше.

Працювати нововведення буде за допомогою програми "Дія", яка розробляється Міністерством цифрової трансформації і МВС. Там можна буде сформувати електронний образ документів, завантажити на телефон і пред'являти в разі необхідності. Правда, не зможуть скористатися такою послугою водії з посвідченнями старого, радянського зразка, так як в базах даних має зберігатися електронне оцифроване зображення особи.

Нові монети та банкноти

НБУ нещодавно опублікувала фотографії нових банкнот і монет, які увійдуть в обіг з грудня 2019 року. Оновлення банкнотно-монетного ряду почалося ще в 2014 році і крайнє нововведення є завершальним етапом.

Нові монети та банкноти української валюти (фото: НБУ)

З 20 грудня 2019 року вводяться в обіг монети номіналом 5 грн, а в середині 2020 року — монети номіналом 10 грн. Також з 20 грудня 2019 року вводяться оновлені банкноти номіналом 50 грн, а вже з 25 лютого 2020 року — банкноти номіналом 200 грн, які візуально будуть схожі на інші оновлені купюри.