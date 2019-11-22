У Кабміні анонсували запровадження нового типу містобудівної документації

Фото: Юліан Чаплінський (facebook.com Chaplinsky-VLOG)

В уряді пояснили новації законопроекту №2280 щодо упорядкування земельних відносин в ОТГ

Кабінет міністрів України анонсує запровадження в Україні нового типу містобудівної документації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій.

Зокрема, заступник глави міністерства Юліан Чаплінський зазначив, що законопроект №2280 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель" вносить зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності".

"Завдяки чому сформується новий тип містобудівної документації, крім генеральних планів, детальних планів. Тобто з’явиться комплексний план просторового розвитку об’єднаних територіальних громад", - інформують у відомстві.

У Мінрозвитку громад запевняють, що нововведення законопроекту має прибрати корупційні чинники.

"Буде одночасно містобудівна і земельна документація, що прибере корупційні чинники і пришвидшить процеси. Бо раніше люди повинні були йти на сесію місцевої ради за дозволом на розробку проекту землеустрою за умови розроблення містобудівної документації, потім вже з проектом землеустрою звертатись до місцевих депутатів за погодженням проекту. Але після внесення змін, депутати вже не будуть голосувати двічі за проект землеустрою, а будуть мати можливість одразу попрацювати з комплексним планом", - пояснив Чаплинський.

"А після його затвердження, відповідно до цього плану, реєстратори в автоматичному режимі робитимуть документи землевідводу", - додав він.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2280 щодо планування використання земель в ОТГ.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня глава уряду Олексій Гончарук наполягав, що парламент має прийняти ряд законопроектів, які регулюють питання функціонування відкритого ринку землі, серед який і проект закону №2280.

Підкреслимо також, Верховна рада 13 листопада у першому читанні підтримала законопроект про ринок землі. За це проголосували 240 нардепів.