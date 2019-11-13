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Система дозволить користувачам здійснювати оплату через Messenger, Instagram і WhatsApp

Соціальна мережа Facebook анонсувала систему електронних платежів під назвою Facebook Pay. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook newsroom.

Система дозволить користувачам здійснювати оплату через Messenger, Instagram і WhatsApp. Мета нововведення компанії - зробити торгівлю більш зручною, доступною і безпечною.

"Ми віримо, що можемо допомогти бізнесу рости і розширювати можливості людей у всьому світі купувати і продавати речі в Інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Розробка Facebook Pay на даний момент триває, а компанія запевняє, що буде шукати способи зробити його ще більш цінним для користувачів.

Нагадаємо, в американській компанії Facebook допустили витік даних користувачів соціальної мережі. Близько сотні розробників додатків для соцмережі, попри заборону компанії, отримали доступ до даних користувачів. В компанії заявили, що нові правила щодо даних користувачів не було повністю реалізовано, тому розробники змогли їх обійти.

Раніше компанія Facebook звинуватила компанію-розробника NSO Group у стеженні за офіційними особами щонайменше 20 країн за допомогою додатку WhatsApp. Також NSO Group звинувачують у поширенні шкідливого програмного забезпечення.

Крім того, компанія Facebook погодилася виплатити штраф через скандал з консалтинговою компанією Cambridge Analytica, яка незаконно збирала дані британських користувачів соцмережі. Компанія Facebook погодилася виплатити 644 тис. доларів штрафу.