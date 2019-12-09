100% пощастить: знаменитий астролог назвав головних щасливчиків грудня

Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп віщує багатьом знакам Зодіаку велику удачу

Гороскоп на грудень 2019 не всім знакам Зодіаку віщує успішний перебіг справ у фінансовому плані. Згідно з положенням планет і зірок, до кінця місяця отримати немислимий прибуток зможуть тільки Леви, Риби, Водолії і Скорпіони. Про це у своєму докладному прогнозі заявив скандально відомий астролог Павло Глоба.

Риби. Вдалий збіг обставин і просто елементарне везіння - ось що буде характерно для ділової активності Риб в грудні. Ви самі можете відчути в собі щось на зразок прояву дару передбачення, коли інтуїтивні підказки будуть направляти вашу поведінка найбільш успішним шляхом. В результаті ви зможете завжди бути на крок попереду. Успішно йде робота по складанню бізнес-плану. Складений вами план буде цілком реалістичним. Також ви зможете увійти в колективний виробничий процес, чим у багато разів підвищите свої здібності по досягненню поставлених цілей. В кінці місяця вас можуть попросити вийти попрацювати в позаурочний час на заміну колеги – і це позитивно позначиться на ваших доходах. В принципі, все, за що ви не візьметеся – принесе істотний прибуток.

Водолій. Водолії протягом грудня зможуть проявити себе майстрами тонкої дипломатії і таємного впливу на події. Вам можуть запропонувати роботу з неповним робочим днем, яка чудово впишеться у ваш графік роботи. Або ви знайдете віддалену роботу, яку зможете виконувати вдома. У грудні ви зможете успішно оформити до отримання належні вам пільгові виплати, компенсації, субсидії, пенсії. Можливо, ви дізнаєтеся, що у вас є шанс отримати податкові відрахування або інші форми фінансових дотацій у світлі появи нових норм закону - і зумієте їх застосувати у своїй практиці. Але досягти великого матеріального достатку вам допоможуть не лазівки в законі, а сильна віддача улюбленій роботі або справі.

Скорпіон. Скорпіони протягом грудня зможуть значно розширити і зміцнити свої ділові зв'язки. В полі вашого зору можуть з'являтися різні люди з пропозиціями про співпрацю і з проханнями допомогти їм вирішити різні питання. Тут дуже важливо підходити вибірково до своїх контактів, щоб досягти фінансового успіху в грудні. В результаті інтенсивного інформаційного і фінансового обміну очікуйте прискорення бізнесу. Особливо досягнуть успіху в справах торговці, консультанти і водії транспорту. В кінці грудня можуть поліпшитись умови праці на робочому місці.

Лев. На початку грудня буде багато справ, які потребують уваги. Вам належить займатися якоюсь важливою роботою, не завжди цікавою, часто віднімає багато сил. Люди, на яких ви звикли покладатися, з головою занурюються у власні справи, з ними часто важко домовитися про якісь спільні дії. Друга половина місяця виявляється плідніше і вдаліше першої. У вас з'являється можливість вирішити якісь питання, що виникли раніше, що спричинить за собою великі матеріальні вигоди. Залишаться в минулому сумніви з приводу запропонованих проектів, ви відчуєте, що все менше сумніваєтеся у своїх силах, все з більшим ентузіазмом вирішите всі питання. Астролог радить хапатися за будь-яку можливість фінансового характеру в цей період, так як він є найбільш вдалим для Левів протягом останнього півріччя.