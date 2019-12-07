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Конфлікти, сварки і розлучення: астролог попередила про небезпечний період

STYLERЖиття    07.12.2019 - 19:54
Конфлікти, сварки і розлучення: астролог попередила про небезпечний період
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Астролог в гороскопі на грудень попередила про непростий період

Гороскоп на грудень 2019 повідає про непростий період, який триватиме упродовж найближчих двох тижнів. Відомий астропсихолог Валентина Віттрок розповіла, яку небезпеку представляє Венера у знаку Стрільця, що буде зближуватися з Сатурном в Козерозі. Про це пишуть "Факти".

Сварки, конфлікти, розрив стосунків

За словами експерта, Сатурн в Козерозі буде перебувати практично у своєму "рідному домі". Такий симбіоз зможе "заморозити" усе навколо - стосунки і почуття в цей період охолонуть. Венера, яка відповідає за почуття, потрапить під цей "обстріл".

Сатурн в Козерозі буде придушувати почуття людей. Проявиться відстороненість, апатія і депресія.

"Найболючіше це вдарить по закоханим і тим, у кого стосунки розвиваються нерівно, з перепадами - конфліктами і примиреннями", - впевнена Віттрок.

Астропсихолог радить пам'ятати, що це всього лише непростий період, який варто перечекати.

"Якщо ви дорожите близькою людиною, варто просто перетерпіти час напруженості, а там все само собою налагодиться", - переконана експерт.

Нові стосунки стануть щасливими

Але і через розрив надмірно переживати не варто. Віттрок називає Сатурн "санітаром нашого життя", який усуває з нього все, що заважає рухатися далі.

Крім того, симбіоз Сатурна і Венери відмінно підходить для початку нових стосунків. І цей зв'язок може бути дуже міцним, а шлюб в цей період обіцяє довге щасливе життя.

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