Живот исчезнет к лету: тренер раскрыл два главных секрета
С приходом лета многие люди ищут эффективные способы уменьшить жир на животе и подтянуть фигуру. Персональные тренеры дали ценные советы и подсказки, чтобы достичь более плоского живота.
Как подтянуть пресс уже к лету, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Как убрать жир с живота до лета?
Самый главный секрет - это питание. Одним из важнейших аспектов уменьшения абдоминального жира является соблюдение сбалансированного питания.
Выбирайте питание, богатое фруктами, овощами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами.
Избегайте обработанных продуктов, добавления сахара и насыщенных жиров, поскольку они могут способствовать увеличению веса и накоплению жира в области живота. Кроме того, убедитесь, что вы увлажнены, употребляя достаточное количество воды в течение дня; это не только помогает вывести токсины, но также может уменьшить ощущение вздутия.
Второй секрет - это регулярные физические упражнения. Тренировки необходимы для сжигания калорий и тонуса мышц живота. Включите сочетание сердечно-сосудистых тренировок (таких как бег, плавание или езда на велосипеде) и силовых упражнений (таких как тяжелая атлетика или тренировки с собственным весом).
Специальные упражнения для пресса, такие как планки и скручивания, также эффективны для укрепления этой области.
Старайтесь делать по крайней мере 150 минут умеренной активности каждую неделю, сочетая различные типы упражнений, чтобы оставаться мотивированными и максимизировать результаты.
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