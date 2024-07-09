"Живет в ностальгии по "совку": Фагот рассказал о старшем брате, с которым не общается два года

В украинского исполнителя Фагота есть сводный брат, с которым у него не сложились не самые лучшие отношения. Лидер "ТНМК" не скрывает, что уже больше двух лет не поддерживает общение с родным человеком.

Что известно о брате Фагота

По словам музыканта, его родственник скучает по советским временам, ведь тогда он "имел все". Когда Союз развалился, мужчине не удалось адаптироваться.

"Сейчас мы уже больше двух лет не общаемся. Он не то что поддерживает Россию, у него эта тема… Он живет в ностальгии по "совку". Он помнит, тогда у него все было хорошо. А как только совок развалился - все . Он не адаптировался. Он все равно вспоминает, как тогда было хорошо, и как сейчас плохо", - объясняет Фагот.

"Понять можно каждого, и я его тоже понимаю. Но просто время идет, и такие вещи… Когда на твой район прилетают ракеты, когда твой родной Харьков ровняют с землей, а ты не можешь сформулировать, что ты ошибся. Не можешь сам перед собой это признать. Ну простите. Тогда я тебе здесь не помогу", - также добавляет он.

Артист рассказал о своем брате по линии мамы (Фото: instagram.com/fahot)

Олег Михайлюта (настоящее имя исполнителя) говорит, что это сложный путь - признать собственные ошибки и продолжить движение дальше. Он отмечает, что во время общения с братом не работают аргументы, доказательства или какие-либо другие возможные варианты.

"Чтобы ты ему не говорил, какие бы доказательства ни давал, но нет… Все ошибаются, нет идеальных людей. Я понимаю, это тяжело. Но это все равно правильный путь: сказать себе по пунктам, где ты лоханулся, и идти дальше. Ты ведь сам себе можешь это проработать", - отмечает артист.

Известно, что мужчина старше Олега на 9 лет. Вместе с женой он проживает в Харькове, район Салтовки.

Что касается личной жизни самого Михайлюты, то звезда уже много лет живет в гражданском браке с дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой.

Фагот с Навроцкой (Фото: instagram.com/fahot)

От предыдущих отношений у него есть сын Никита. Он появился в период отношений музыканта с журналисткой Анастасией Будкиной, с которой стал встречаться в апреле 2009 года. Впоследствии пара объявила о расставании, однако от воспитания ребенка знаменитость не отказался.