Не живая и не искусственная: какую елку лучше всего поставить на Новый год
Ежегодно многие украинцы задумываются о том, какую елку лучше всего выбрать для Нового года - живую, искусственную или посмотреть альтернативные варианты.
Какую же выбрать елку для новогодних праздников и какая будет самая экологичная, рассказали в Maximum.
Почему искусственная елка не самый лучший вариант
Главный аргумент в пользу таких елок - забота о природе, так как не нужно ежегодно вырубать деревья. Второй нюанс - финансовый, так как не нужно ежегодно тратить деньги на новое дерево, которое через пару недель отправится на переработку.
Но есть и минусы:
- Затрата ресурсов. Чтоб сделать, запаковать, транспортировать такую елочку, тратится много ресурсов, которые, в том числе еще провоцируют выброс парниковых газов.
- Поливинилхлорид. Елки делаются из пластика и чаще всего - это поливинилхлорид (ПВХ), который изготавливается из горючих полезных ископаемых. Этот процесс сопровождается выбросами парниковых газов и высвобождением канцерогенов (диоксин, этиленхлорид, винилхлорид). Кстати, именно поэтому не рекомендуется ставить искусственные елки возле теплых батарей, так как это усиливает выделение токсичных веществ.
- Углеродный след. Эксперты из "Carbon Trust" пришли к выводу, что двухметровая искусственная елка – это около 40 килограммов парниковых газов, что вдвое больше, чем от настоящей елки.
- Утилизация. Пластмасса не может разлагаться биологическим путем, а переработка таких деревьев отсутствует.
Фото: pixabay.com
А что не так с живой елкой?
Елки для продажи накануне праздников выращивают специально в лесхозяйствах. В этих елках нет пластика. Хотя эксперты утверждают, что у живой елки углеродный след составляет около 16 кг.
То есть, если такую елку сжечь как удобрение, то негативное влияние на природу уменьшится на 80%. А чтобы сократить экологический след, елку нужно выбирать в ближайшем лесхозе.
А еще такие есть минусы:
- Поддельные лицензии. Кроме легальных продавцов существую мошенники и браконьеры. Легальная елка должна быть с биркой, на которой есть штрих-код, а у продавца - кассовый аппарат с чеками.
- Лесхоз - не лес. А значит насаждения елок не природные, их человек сажает специально. При этом могут использовать гербициды и пестициды.
- Утилизация. На свалке елки разлагаются и выделяется метан, он влияет на климат. Можно сжечь - так вреда экологии меньше. Еще можно измельчить дерево в щепки и применять как удобрение - этим занимаются в пунктах приема.
Фото: pixabay.com
Какие варианты елок есть еще
Елка в горшке. Это лучший вариант и аналог живого дерева. Такая елка пахнет и не портит окружающую среду. После праздников ее нужно пересадить и за ней ухаживать. А можно украсить живую елку во дворе, если вы живете в собственном доме с территорией.
Декоративная елка. Можно смастерить собственную елку - хендмейд из материалов под руками. Если хотите запах елки - украсьте дом ветками.
Альтернативная елка. Можно придумать елку из книг, карандашей, проволоки - чего угодно, на что хватит вашей фантазии. Помните, что новогодняя мишура - не экологична.
Фото: pixabay.com
Кстати, ранее мы писали о том, куда нужно поставить елку в доме, чтобы привлечь достаток и удачу.
А еще рассказывали о том, как можно почистить искусственную елку.