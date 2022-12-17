Не жива та не штучна: яку ялинку найкраще поставити на Новий рік

Щороку багато українців замислюються про те, яку ялинку найкраще вибрати для Нового року – живу, штучну чи переглянути альтернативні варіанти.

Яку ж вибрати ялинку для новорічних свят і яка буде екологічна, розповіли в Maximum.

Чому штучна ялинка не найкращий варіант

Головний аргумент на користь таких ялинок – турбота про природу, бо не треба щороку вирубувати дерева. Другий нюанс – фінансовий, бо не потрібно щороку витрачати гроші на нове дерево, яке за кілька тижнів вирушить на перероблення.

Але є і мінуси:

Витрата ресурсів. Щоб зробити, запакувати, транспортувати таку ялинку, витрачається багато ресурсів, які, зокрема, ще провокують викид парникових газів.

Щоб зробити, запакувати, транспортувати таку ялинку, витрачається багато ресурсів, які, зокрема, ще провокують викид парникових газів. Полівінілхлорид. Ялинки виготовляються з пластику і найчастіше - це полівінілхлорид (ПВХ), який виготовляється з горючих корисних копалин. Цей процес супроводжується викидами парникових газів та вивільненням канцерогенів (діоксин, етиленхлорид, вінілхлорид). До речі, саме тому не рекомендується ставити штучні ялинки біля теплих батарей, оскільки це посилює виділення токсичних речовин.

Ялинки виготовляються з пластику і найчастіше - це полівінілхлорид (ПВХ), який виготовляється з горючих корисних копалин. Цей процес супроводжується викидами парникових газів та вивільненням канцерогенів (діоксин, етиленхлорид, вінілхлорид). До речі, саме тому не рекомендується ставити штучні ялинки біля теплих батарей, оскільки це посилює виділення токсичних речовин. Вуглецевий слід. Експерти з "Carbon Trust" дійшли висновку, що двометрова штучна ялинка – це близько 40 кілограмів парникових газів, що вдвічі більше ніж від справжньої ялинки.

Експерти з "Carbon Trust" дійшли висновку, що двометрова штучна ялинка – це близько 40 кілограмів парникових газів, що вдвічі більше ніж від справжньої ялинки. Утилізація. Пластмаса не може розкладатись біологічним шляхом, а перероблення таких дерев відсутне.

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А що не так із живою ялинкою?

Ялинки для продажу напередодні свят вирощують спеціально у лісогосподарствах. У цих ялинках немає пластику. Хоча експерти стверджують, що у живої ялинки вуглецевий слід становить близько 16 кг.

Тобто якщо таку ялинку спалити як добриво, то негативний вплив на природу зменшиться на 80%. А щоб скоротити екологічний слід, ялинку треба обирати у найближчому лісгоспі.

А ще такі є мінуси:

Підроблені ліцензії. Крім легальних продавців існують шахраї та браконьєри. Легальна ялинка має бути з биркою, на якій є штрих-код, а у продавця – касовий апарат із чеками.

Крім легальних продавців існують шахраї та браконьєри. Легальна ялинка має бути з биркою, на якій є штрих-код, а у продавця – касовий апарат із чеками. Лісгосп – не ліс. А значить насадження ялинок не природні, їх людина садить спеціально. При цьому можуть використовувати гербіциди та пестициди.

А значить насадження ялинок не природні, їх людина садить спеціально. При цьому можуть використовувати гербіциди та пестициди. Утилізація. На звалищі ялинки розкладаються та виділяється метан, він впливає на клімат. Можна спалити – так шкоди екології менше. Ще можна подрібнити дерево на тріски та застосовувати як добриво – цим займаються у пунктах прийому.

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Які варіанти ялинок є ще

Ялинка в горщику. Це найкращий варіант та аналог живого дерева. Така ялинка пахне і не псує довкілля. Після свят її треба пересадити і її доглядати. А можна прикрасити живу ялинку у дворі, якщо ви мешкаєте у власному будинку з територією.

Декоративні ялинки. Можна змайструвати власну ялинку – хендмейд із матеріалів під руками. Якщо хочете запах ялинки – прикрасьте будинок гілками.

Альтернативна ялинка. Можна придумати ялинку з книг, олівців, дроту – будь-чого, на що вистачить вашої фантазії. Пам'ятайте, що новорічна мішура – не екологічна.

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